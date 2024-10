Rougier previo al duelo ante Águila: “Tenemos que corregir lo que pasó y estar concentrados ”

4

Expectativas del partido de ida

Haremos un partido inteligente y sabemos que no todo se termina acá, son 180 minutos, pero con todas las ganas de sacar una ventaja para la vuelta, pero no debemos perder la cabeza porque son dos encuentros.

¿Cómo trabajar que no caigan goles al final?

Vemos la posibilidad de que eso no suceda, tenemos que estar más concentrados, pero tenemos partidos en los que no nos han hecho goles y debemos repetir ese trabajo para que no nos pase lo que ha sucedido en otros partidos anteriores.

¿Qué concepto tienen de Águila?

Juegan bien con el balón, hacen buenas triangulaciones, pasan mucho al ataque. En el partido contra Olimpia pudimos ver que salen bien del fondo y son bien ordenados en el juego defensivo, además de que hacen buenas transiciones e intentan recuperar el balón rápido para mantener el balón.

Factor físico y mental de Motagua porque también se juega el clásico

Sin duda que eso se debe tomar en cuenta, trabajamos para que no nos afecte tanto, pero hay factores que influyen. Tenemos grandes jugadores y dispuestos para poder afrontar los partidos que se vienen y encontrar forma de liberar ese estrés que generan estos partidos.

¿Mete presión que son el único equipo hondureño en conseguir un boleto a la Liga de Campeones?

La verdad no lo había visto en ese punto de que hay presión o de que no hayan clubes hondureños hace dos años, pero si lo vemos con las ganas de estar. La última edición que estuvimos pudimos eliminar a Pachuca y quisimos competir contra Tigres y son ediciones que es bonito participar y yo no lo había pensado en ese lado, pero genera bonita sensación saberlo porque queremos dejar huella y estar en ese torneo.