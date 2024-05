Romell Quioto deja emotivo mensaje tras no conseguir el ascenso en Arabia Saudita

El Al-Arabi SC logró sumar 55 unidades en 32 partidos disputados, quedándose con la cuarta posición a falta de una jornada, pero ya no alcanzaría al Al-Orobah que se encuentra en la tercera plaza y estaría ya clasificado a la Saudi Pro League.

“El Romántico” alcanzó a aportar con anotar 9 tantos y 3 asistencias. A pesar de eso, el hondureño se mostró agradecido con el equipo a través de sus redes sociales, donde expresó:

“Dios y la vida me trajeron a Arabia Saudita , no era lo que quería; pero era lo que necesitaba , he aprendido mucho, crecido como persona y encontré paz en mi corazón, pese a la tristeza de no lograr el objetivo de ascender, me encuentro tranquilo y con satisfacción al ver el trabajo que he realizado” expresó Quioto.