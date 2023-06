Ricardo Elencoff confirma a Dester Mónico y Deyron Martínez

¿Cuántos jugadores les ha pedido Ramón Maradiaga y en qué puesto? Al profesor le presentamos la lista y coincidimos en el informe que nos dejó el cuerpo técnico anterior; estamos buscando potenciar un lateral derecho, lateral izquierdo, porque queremos darle más competencia a los que están, un central, dos contenciones y dos delanteros que estamos buscándolos y el profesor es muy abierto. Me dejó un sabor amargo que no se explotó la capacidad del profesor Ramón Maradiaga en su momento en la Selección de Honduras. Con respeto a los entrenadores extranjeros, siento que se han esmerado en darles más logística a ellos que a los nacionales. A Maradiaga lo veo intacto, es por eso que estoy confiando.

¿Regresa Diego Reyes? El convenio de préstamo de Diego Reyes era por el año completo confiando en que se puede lograr. Tengo una reunión previa con Rafael Villeda y el vicepresidente Osman Madrid referente al tema, el cual tenemos que revisarlo, pero lo más seguro es que él va a continuar con nosotros, porque Diego quiere seguir con Real Sociedad. Le hemos hecho saber al plantel que la propuesta es pelear y están contentos después del logro y del cariño del todo el pueblo coloneño que nos acogió en esta lucha por el no descenso.

Algo nunca visto el hecho de armar triplete en el banquillo

Hay que innovar ahora, se estila eso que dos técnicos estén dirigiendo. Por ejemplo, en Marathón estuvo Héctor Vargas con José Ernesto Pineda, pero se pelearon. Olimpia tuvo a Nahún y Juan Carlos Espinoza. Real Sociedad no se va a sufrir, vamos a darle una pausa a la promoción de los jugadores jóvenes, van a tener que ir a la Liga de Ascenso, a reservas especiales. En los últimos años debutamos a 47 jugadores menores de 20 años y eso te pasa factura.

¿Cómo está la situación de Deyron Martínez y Dester Mónico?

Quiero ser contundente en esto ya que nos dan la oportunidad. En el momento del ascenso tuvimos una catarsis y hablamos con los jugadores que querían para lograrlo, algunos hablaron de dinero, otros hablaron de renovación de contratos, otros hablaron de la oportunidad de salir antes de vencer sus contratos y nosotros aceptamos las peticiones de ellos. Nosotros le dijimos a Deyron Martínez, a Axel Fuentes, a Samuel Pozantes, a Pedro Gotay que fueron los que en su momento dijeron que querían que le diéramos la oportunidad de buscar equipo y salir antes de terminar el contrato, estaban en la libertad de poderlo hacer.

Luego, cuando nosotros hablamos de los premios individuales por salvar la categoría, de los cinco que pidieron tener la oportunidad de busca equipo, solo dos se quedaron en esa condición, los demás agarraron el premio, porque eran premios importantes. Cuando ya se dio lo que se dio nos reunimos para festejar y pagar los premios, Deyron y Mónico hablaron y les dijimos “busquen su equipo”, y lo que nosotros nos compete lo vamos a hacer, ahí nos complicamos, porque los derechos de formación, los derechos solidarios, el contrato, eso no lo vamos a regalar, una de nuestras condiciones es que no íbamos a pedir cosas millonarias. A veces los jugadores jóvenes se confunden. Mónico se fue a firmar con el pastor. Yo ya le he dicho al pasto Samuel García que estamos a la disposición de hacer un convenio donde podamos negociar y cumplir nuestra palabra, pero los jugadores tienen contrato vigente con Real Sociedad, los estábamos negociando con otros equipos, pero ellos nos dijeron que se terminaran de formar con el “Primi” para ficharlos el otro torneo.