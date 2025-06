Rueda previo a debut de Copa Oro: "Canadá es un equipo que motiva"

De igual forma, en la rueda de prensa realizada en San Pedro Sula, al Norte de Honduras , no pudo dejar de hablar de la eliminatoria de la Concacaf, cuyo grupo del seleccionado patrio es junto a Costa Rica, Haití y Nicaragua.

LA CONFERENCIA DE REINALDO RUEDA:

Ilusión de realizar buena Copa Oro: "Vamos con la ilusión de hacer una buena Copa Oro, esa es la motivación que tiene la selección por estas reuniones que hemos estado realizando previamente con los jugadores de la liga y luego con los legionarios, y buscando cada día el mejor momento de la selección, que nos reencontremos y que podamos lograr buenos resultados".

Juego ante Canadá: "Naturalmente es un rival que ha crecido mucho, una selección que logró clasificarse al Mundial de Qatar y que ha hecho buen comportamiento en la Copa América pasada, con jugadores internacionales, y Canadá se ha beneficiado por la maduración de estos jugadores. Será un partido interesante para nosotros por el gran rival que tenemos al frente, porque motivan jugar muy bien".

Opina al no jugar con 12 clubes la Liga Nacional: "Más tiempo de trabajo no tendré. Se había proyectado un calendario con 10 y 12 clubes, el margen no era muy grande, de todas formas, era la saturación quizá para los clubes que compiten con jugadores que aportan a la selección, sobre todo los tres que estarán en la Copa Centroamericana.