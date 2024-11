Reinaldo Rueda deja entrever que no volverá a llamar a Romell Quioto

En torno a la decisión de no citar a Bryan Róchez, precisó que “es un caso especial por el momento y lo conversé con él, lo volvimos a colocar en un buen nivel. Su paso de Portugal a Angola le ha costado e inclusive hablé con él, quiero darle unos meses para que se adapte y tenga un buen nivel porque a veces uno los aleja por 10 o 12 días. Ahora vino y fue el gran sacrificado porque me decidí por Jorge Benguché que venía de hacer gol contra Guayana, todos sabemos lo que significa Róchez y bueno que venga hasta acá y que no tenga minutos”.

8

A su vez, no confirmó si Luis Palma será titular este viernes en el Estadio Morazán. “No podemos jugar con la historia o nombres, pero hay casos especiales y momentos diferentes. La vez pasada le dije que se quedara para un amistoso a Luis Palma, cambió un poco con él su situación y hemos hablado. Me toca evaluarlo, llega el martes y es el último que llega. El miércoles tiene que sobreponerse al cambio de temperatura y yo determino si juega o no juega, vamos a arriesgar, pero no es la situación ideal de muchos de los que están en la Selección”, dijo.