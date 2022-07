Raúl “Potro” Gutiérrez con terrible inicio en Sub-20 del Cruz Azul y recibe fuertes críticas

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Raúl “Potro” Gutiérrez, extécnico del Real España, es objeto de fuertes señalamientos tras terrible inicio de temporada que ha tenido como director técnico del equipo Sub-20 del Cruz Azul.

El estratega mexicano ha tenido un comienzo de pesadilla en las categorías inferiores de la Máquina ya que ha perdido los tres partidos que ha disputado.

Este sábado, la Sub-20 de Cruz Azul perdió como local 0-2 a manos del Atlas y como consecuencia se ubica en el sótano de la tabla en el campeonato juvenil del balompié azteca. Anteriormente perdió ante Tigres y Pachuca.

A la crisis de las derrotas se le agrega que su equipo ni tan siquiera ha podido anotar en la competencia.

Tras estos resultados, inmediatamente periodistas y aficionados en México han comenzado a señalar el pésimo inicio del extécnico del Real España.

“La Sub 20 de Raúl Gutiérrez no camina. Tres derrotas en tres jornadas, cero goles a favor y cinco en contra. Por ahora en el sótano general, si bien la J3 aún no termina. Mal comienzo de la era del “Potro” Gutiérrez con la Sub 20”, señaló el reconocido periodista León Lecanda de ESPN.

