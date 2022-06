¿Qué observan los 14 directores deportivos y scouts de la MLS en el Sub-20?

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-El representante español Paulo Hernández, quien está en Honduras presenciando el Premundial-20, atendió a OPSA para charlar sobre lo positivo que ha sido para el fútbol hondureño la presencia de muchos directores deportivos de la MLS y el papel que él ha jugado para que estas visitas se concretaran.

Desde su perspectiva no es un error que Concacaf haya desarrollado el torneo en Honduras aún con las condiciones climatológicas que se han experimentado, igual, su labor y la de muchos scouts presentes no se ve afectada porque las lluvias no alteran el orden de sus prioridades.

Entre algunas respuestas, Paulo Hernández deja entrever que varios de los seleccionados de Honduras en la categoría Sub-20 tienen muchas posibilidades de convertirse en legionarios, pero “tienen que acabar bien el trabajo”, refiriéndose a lograr la clasificación.

Es importante recordar que los cuatro semifinalistas de este Premundial se clasificarán para la Copa Mundial Sub-20 que se disputará en Indonesia el próximo año, mientras que los dos finalistas del torneo se clasificarán para los Juegos Olímpicos de París 2024.