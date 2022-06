La promesa que Marco Aceituno le cumplió a su mamá luego de clasificar al Mundial Sub-20

¿Cómo se siente luego de que todo mundo grita su nombre?

“Agradecido con Dios por la oportunidad de estar acá, por las bendiciones que me da día a día, por mis compañeros y el profe (Luis Alvarado) que siempre nos ha apoyado y que creyó en nosotros”.

¿Qué tuvo que pasar en tu carrera para que hoy seas le héroe?

“De todo, he sufrido hambre, viajé bastante de pequeño para poder entrenar y vamos a seguir dándole. Me he preparado mucho en mi carrera y espero seguir así”.

¿Qué le prometió a su familia?

“Recuerdo que cuando estaba pequeño miraba los Mundiales de la Sub-17 y le prometí a mi mamá que iba a estar en uno y en el nombre de Dios se cumplió”.

DE INTERÉS: Mundial Sub-20 de Indonesia 2023: Fecha de inicio, estadios y horas en que se jugarán los partidos

¿Qué te dice tu mamá en este momento?

“Está llorando de alegría y muy feliz”.

¿Y los goles?: “El primero celebrarlo con mi familia, mi mamá, novia y con la gente que me apoya”. ¿Y el segundo?: “No me lo creía, es un sueño ese tanto”.

¿Y ahora qué toca?

“La meta primero Dios es estar en París (Juegos Olímpicos)”.

¿Cómo ve a EEUU su próximo rival?

“Muy fuerte, todos los equipos lo son, pero como dice el profe todas las selecciones se ven por igual, no vemos colores y vamos a jugar bien si Dios lo permite”.

¿Qué pasó por su mente cuando comenzaron perdiendo?

“No perdimos la fe de que íbamos a remontar, el equipo estaba metido en lo que quería y gracias a Dios se dio el resultado que buscábamos”.

Ahora son héroes nacionales...

“Así es, esto va para toda la gente que no creía en nosotros y vamos a seguir así si Dios lo permite”.

ENTÉRESE: Honduras clasifica al Mundial Sub-20 de Indonesia tras vencer 2-1 a Panamá