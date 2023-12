Presidente de Génesis sobre Alejandro Reyes: “tenemos una reunión pendiente”

“Agradecido con Dios, cuerpo técnico y cada jugador, a pesar del poco tiempo de preparación, de los pocos refuerzos que llegaron al equipo, hemos dado la sorpresa, hemos sido un equipo competitivo, no hemos venido a pasear, ya nos estamos preparando para el próximo torneo, estamos buscando algunos refuerzos”.

“Un bonito partido, el error nos costó el gol y eso marca la diferencia, tuvimos para hacer el empate, pero no estuvimos finos. El fútbol tiene ese toque que es impredecible lo que puede suceder. Nosotros seguimos creyendo y apostando por estar en la final”.

“Cuando todavía estábamos en Ascenso, yo tuve un sueño que ascendemos, éramos campeones y que le ganábamos la final a Olimpia. Lastimosamente, nos tocó jugar en semifinales, desde ahí no se me cumplió”, comentó el presidente entre risas.

“Ya tengo uno arreglado, que hoy tenía que haber venido a Comayagua, teníamos que firmar el contrato. Es uno que nos hizo varios goles en el torneo, le envíe el contrato por correo y él mañana me lo manda firmado ya. Es un delantero. Estamos hablando con tres más. Un defensa central y dos volantes”.

“Alejandro me hizo un comentario, pero tenemos una reunión pendiente con él, pero yo estoy seguro de que se va a quedar en el equipo”.

Agregó que aún no tienen convenio de fichajes con otros equipos: “Todavía no; con Olimpia desde el torneo pasado estuvimos platicando que nos iban a prestar algunos jugadores, pero al final no se dio. Vamos a ver si en el próximo torneo sí se puede”.