Pedro Troglio estalla tras Olimpia-Génesis:“Un penal nos dieron en el año”

COMAYAGUA, HONDURAS.-El partido entre el Olimpia y Génesis sorprendió sobre todo por el arbitraje de la semifinal de la Liga Nacional y a pesar de que los leones tuvieron una superioridad en la posesión del balón, los Burros de Comayagua sabían como aprovechar el momento para atacar. Pedro Troglio reconoció qué génesis no jugó como siempre lo hace “vos mirás los partidos de Génesis si lo ves jugar de una manera, hoy jugaba de otra” y agrego que pudieron liquidar el partido. Cabe recordar que Olimpia ganó con un único gol de Jose Mario Pinto, sin embargo, el domingo llega el partido de vuelta donde se definirá totalmente quien irá a la final de la Liga Nacional de Honduras.

Rueda de prensa de Pedro Troglio

El Entrenador del Olimpia fue muy directo respecto a lo que se vivió de cara al partido de ida y reconoció el gran juego que mostró el Génesis al momento de tener el Balón en posición. “Complicado (el partido), la cancha estaba con el pasto bien alto, igual más allá de todo, tuvimos el 80% de la posesión de la pelota, las mejores situaciones, ellos nos complicaron en alguna pelota larga dentro del área, con pelotazos al área, es decir, lógico que vos mirás los partidos de Génesis si lo ves jugar de una manera, hoy jugaba de otra.”

Troglio, además, agregó como fue el estilo de juego, que de haberlo aprovechado, seguramente el resultado pudo haber sido diferente.

“Eran todas pelotas a los nueve, pelotas largas, paradas a la mitad de cancha, dentro del área y las únicas situaciones de peligro fueron así y bueno, sin hablar de un par de situaciones, creo que podrían haber liquidado el partido.” Habló del primer tiempo y lo ocurrido con Yustin Arboleda, sobre todo pidiendo que no se condene a Olimpia cuando en todo el año solo se les dio un penal. “En el primer tiempo, el penal en la jugada de Yustin me preocupa. Me gustaría que también hablen de Olimpia, solo un penal nos dieron en todo el año a nosotros y saber a los que no nos cobraron.”

Amplió diciendo que: “Me gustaría que se arrevea esa situación porque después es muy fácil, el día de mañana hacemos una ‘jugadita’ perdida a nosotros y a favor le hicimos 50 goles y no nos dio ningún penal.” “Y lo de hoy fue tres metros dentro del área. Y la jugada del gol de Jorge Álvarez fue regular. Entonces vos podrías haber liquidado el partido y haberlo manejado distinto. La verdad que fue evidente, me preocupa y sería bueno también que se hable de lo que no le dan a Olimpia también, porque si no es muy fácil, es muy fácil hablar de los demás.”, expresó sobre las veces que siente que no se es justo con Olimpia.

Aclaró que ellos, continuaran su camino hasta el final y que dejaran todo en la cancha por ganar el campeonato.

“Nosotros vamos a pelear el campeonato a muerte hasta el final, no nos van a bajar que se queden tranquilos, no nos van a bajar, vamos a ir a pelear a muerte contra todo el que se meta en el medio, después ojalá que lo podamos ganar, pero me preocupa. Quédense tranquilos que aunque no les guste que nos vean ahí, nos van a seguir viendo ahí.” Pedro Troglio fue muy severo con el público y los medios, pues menciona que siempre va a haber un reproche del publico, sea que anoten o no. “¿Sabés qué pasa? Que yo hace cinco años que me aguanto que cada vez que Olimpia perdio un gol, porque, Olimpia hizo 50 goles, no hay que hoy gana porque le regalan un gol, todos se quejan. Me dieron un penal en el año nosotros, ¿sabés la cantidad de penales que tuvimos que no nos cobraron?”

El profesor también hablo del estado de la cancha de Génesis, principalmente haciendo ver que el césped estaba alto. “El equipo jugó en una cancha que es muy difícil contra un equipo que está haciendo un gran año en su cancha, con su terreno, con el pasto así de alto, cuando jugábamos acá no jugábamos en el pasto alto, así que está perfecto, es lógico que vos tratás de buscarle qué más le conviene al equipo local, no a Olimpia.”

Además, menciono que no espera que todo este a su favor. “yo no quiero que me ayude, espero que no nos hagan daño, no quiero que me hagan daño, de acá de cara a todo lo que vengo, ojalá que lleguemos a la final, todo el mundo llora y está bárbaro, yo simplemente digo, fue evidente, pero vamos a estar ahí hasta el final, con todo” Fue claro al mencionar que no hablara mucho del arbitraje, pues siente que se le condenara por sus palabras y que al final la gente le echa la culpa a una mafia inexistente. “No quiero ahondar mucho porque después te condenan. Lo de hoy me pareció medio preocupante y evidente, me parece. Porque después es muy fácil cuando el día de mañana le toca a Olimpia a favor decir qué fase, lo ayudan siempre, la mafia, qué mafia muchachos. Cinco años que venimos ganando, de qué mafia, que tanta mafia. ¿Y por qué no ganaba ante Olimpia cuando no podía ganar durante tres años y medio? ¿Dónde estaba la mafia del fútbol de Olimpia cuando tres años y medio no ganó?” Aparte, menciono que las personas no hablan del proceso de crecimiento del equipo, “Ahora gana porque tiene buenos jugadores, porque tiene un plantel espectacular y porque deja el alma en la cancha. Pero bueno, ya está. Ganamos. Quedó todavía la llave abierta.” Troglio terminó quejándose de lo evidente en el encuentro, principalmente la tanda de tarjetas amarillas y las faltas. “Simplemente, quiero que se cobren lo que tengan que cobrar, siempre, en cualquier partido que me toquen, a favor o en contra. Pero no cosas así, muy evidentes. Una palabra, amarillas, amarillas, amarillas, amarillas, todo amarilla, no se puede hablar. Yo no insulto a nadie.”

Aclaró que: “Me llama la atención porque siempre hemos tenido buena relación. Generalmente con los arbitrajes y sobre todo con el árbitro de hoy yo tengo una excelente relación.” “No, porque el partido se completa, vos hacés el segundo gol de penal y el partido es otra cosa, lo jugás distinto, no terminás exigiendote como te terminaste, que casi perdés a un jugador como Julián.”, concluyó