Kervin Arriaga y su compañeros del Partizán afectados por agresiones de ultras enfurecidos

Los ultras rompieron varios cristales, lo que provocó que los vidrios rotos cayeran sobre el estratega y le causaron heridas notables, que no llegaron a más gracias a la pronta intervención de la policía.

6

El estratega de 50 años de edad brindó declaraciones luego de los inconvenientes y negó que los actos de violencia fueran dirigidos hacia jugadores y cuerpo técnico del Partizán.

7

“Los aficionados rompieron el cristal, es una situación desagradable, pero no me gustaría hacer un teatro con esto. Si el resultado fuera un empate, no habría venido a la conferencia de prensa. La situación es diferente y por eso vine”, dijo el serbio.

8

Stanojevic habló con lagrimas en sus ojos y dijo: “Lo siento mucho. La derrota ha sido la más pesada, pido disculpas a todos”, mostrando sus heridas tras los golpes.