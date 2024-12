Partidos de Champions League: Así se jugará la jornada 6 y última del año

Uno de los encuentros llamativos es el Atalanta vs. Real Madrid , mismo encuentro de la final de la Supercopa de Europa . Los italianos llegan en la quinta posición de la tabla, mientras que los blancos están en riesgo y llegan necesitados de conseguir el triunfo, ya que ocupan el puesto 24 con solo seis puntos.

De igual forma, otros encuentros atractivos en esta jornada son: Borussia Dortmund vs. Barcelona, Juventus vs. Manchester City y Girona vs. Liverpool que se encuentra invicto en la actual temporada en Europa.

Cabe mencionar que esta será la última jornada de la Champions League en el presente año y se continuará jugando en el 2025 las dos jornadas restantes para definir los clasificados directos y los que disputarán para conseguir un boleto a la siguiente fase.

El nuevo formato del torneo cuenta con 36 equipos, donde los primeros 8 clasifican directamente a los octavos de final y del puesto 9 al 24 se jugarán la permanencia en un repechaje.