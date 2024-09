Troglio y su gesto con Bengtson, Kevin López, Araújo y ‘Mango’ que disipa dudas en Olimpia

“Buscaron cuatro jugadores que no estaban jugando para poner que eran el problema. Pusieron al ‘Mango’ Sánchez, pobre chico, que es un pan de Dios, es más bueno que otra cosa, por eso me da bronca eso”, decía Troglio en la conferencia de prensa del pasado viernes.

Y luego del gane contra los lobos, también soltó. “Yo estoy feliz por los jugadores, por la dirigencia que me ha tratado bien, por la gente, ¿por mí? a mí no me importa, yo voy para adelante y contra las paredes, me pueden decir lo que quieran que no me achico”.