Messi no jugará en el próximo partido del Inter Miami en MLS

¿Por qué Messi no jugará en el próximo partido?

Tanta ha sido la presión de ambos jugadores que no han mostrado su 100% durante el juego. Martino incluso no toma en cuenta la participación de ellos en la US Open Cup ante el Houston Dynamo.

“Hay que ir día a día, sé que tenemos una final, pero no entrarán en la cancha si no están en condiciones de hacerlo”, exclamó el ‘Tata’, a pesar de la gran prioridad que tiene esta copa para la franquicia estadounidense.

Además, agregó que es de vital importancia valorar el informe médico para tomar una decisión sobre el caso de Messi.