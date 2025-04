Mathías Vázquez revela apodo que tiene en Motagua y habla de Diego: "Mi papá es medio polémico"

Consultado sobre las oportunidades de anotar, Mathías cree que "tal vez es mi posicionamiento, siempre que he entrado me han quedado, siempre hay que estar en el lugar".

También asegura que no siente presión cuando su padre lo llama para que ingrese al campo "porque he jugado fútbol toda la vida".

Por otro lado, Mathías Vásquez reveló el apodo que tiene en Motagua: "Me dicen 'Morfón' porque cuando estaba chiquito y venía a los entrenos de primera, el cuerpo técnico y los utileros hacían después un picado y yo me metía a jugar y no pasaba el balón. En Argentina eso significa 'Morfón', que no la pasaba (risas)".

El hijo de Diego ya tuvo la oportunidad de concentrarse con la Selección y explica que ganó "mucha experiencia de los compañeros que me rodean, puedo aprender mucho de ellos, el profe Rueda me dijo que todavía estoy joven, que es un proyecto a futuro y que tengo que seguir trabajando".

Sobre las criticas que recibe su padre al momento de ponerlo a jugar: "Eso siempre va a estar, y no pasa solo acá. Mi papá es medio polémico, lo odian, pero al final no pasa nada. Esto también pasa en Europa con Simeone y su hijo Giuliano (en el Atlético). También en los Lakers con LeBron y su hijo".

Para finalizar, Mathías confiesa que no hay ningún premio económico por haber marcado ante Marathón. "No, si él (Diego) me mantiene, ¿qué le voy a pedir? No me da nada. Voy paso a paso, ahora mi preocupación es el siguiente partido contra el Génesis".