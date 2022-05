Marlon Licona llora tras ganar la final: “Amo a Motagua, hemos pasado momentos complicados”

Marlon Licona se soltó a llorar por todo lo que ha sufrido. Además, envió un mensaje a todos críticos. El meta no se fue sin agradecer a sus compañeros por el apoyo.

“Somos una familia la verdad, cuando uno se equivoca está el otro y lo demostramos. Me equivoqué yo acá y ahí estuvo el equipo defendiéndome a muerte”.

¿Qué se te pasó por la cabeza cuándo cometiste ese error?

“Son momentos difíciles, pero la vida está llena de momentos así. Ahora pensaba no sé cuántas veces me voy a caer o me he caído, pero tengo que levantarme cómo dé lugar (llora) y me levanté y somos campeones Gracias a Dios”.

¿Qué le dice a los que te criticaron?

“Alguno tendrá razón de criticar porque los aficionados quieren que ganemos siempre, pero somos humanos y lo importante es que nos levantamos. Perdimos cinco partidos seguidos, nos levantamos de errores individuales y ahora lo más importante es que se consiguió el objetivo”.