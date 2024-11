Mánager de Jake Paul asegura que pelea contra Canelo Álvarez será realidad

“Canelo me necesita más que yo a él. Lo sabe y también sabe dónde está el dinero. Él sabe que si quiere llevarse una buena paga, él sabe quién es el hombre que genera el dinero. Creo que Canelo aceptará”, declaró Paul.

Además, argumentó que no habría alguna razón por la cual impedirían la pelea, ejemplificando el combate entre el boxeador Floyd Mayweather y el peleador de artes marciales mixtas Conor McGregor en 2017.

“¿Por qué permitieron que Conor Mcgregor, que tenía mucha menos experiencia en boxeo que Jake Paul peleara con Floyd Mayweather, un peleador invicto en 49-0?”, añadió Bidarian.

Al poco tiempo de que Jake Paul volvió a insistir en enfrentarse a Canelo, este se limitó a decir que no está de acuerdo en que hagan del boxeo en un espectáculo.

“Es bueno que Netflix esté involucrado, pero no en ese tipo de peleas. Creo que es más espectáculo que una pelea, eso es lo que pienso. No me interesa”, respondió Álvarez.

Por otro lado, el presidente de la UFC, Dana White, se pronunció sobre las intenciones de Paul en combatir contra Canelo, expresando que ese combate no le dejaría algún beneficio económico y mucho menos deportivo, pues afirma que solo le tomaría 30 segundos al mexicano para vencer a Paul.

“Sería un maldito pago de 30 segundos para Canelo. No sé por qué Canelo lo haría... Canelo puede pelear con tipos reales, mantener su credibilidad intacta y aún así ganar esa cantidad de dinero”, comentó White.