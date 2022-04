¿Qué le dijo Juan Obelar a portero de Real Sociedad por llorar tras recibir cinco goles?

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El joven portero José Claudio Paz debutó la tarde del domingo en la Liga Nacional de Honduras y no fue como lo esperaba porque su equipo, la Real Sociedad, perdió 6-0 a manos del Marathón.

En el duelo correspondiente a la jornada 17, el chico de 20 años de edad ingresó de cambio a los 43 minutos a raíz de la expulsión del cancerbero Nelson Barrientos con el 0-1 en contra y para su mala fortuna en la segunda parte recibió cinco goles por parte del cuadro sampedrano.

Tras el final del encuentro, el joven arquero no pudo aguantar su tristeza y rompió en un llanto descontrolado por su negro debut en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.



El uruguayo Juan Obelar, histórico exarquero de Liga Nacional y hoy asistente técnico en Marathón, lo vio y corrió inmediatamente hacia donde él para poder consolarlo y aconsejarlo que su carrera apenas iniciaba y que tenía un gran futuro por delante.

Horas después de este acontecimiento, José Paz atendió a Diario LA PRENSA y reveló las palabras que le dio a Obelar y aprovechó para agradecerle públicamente por esa acción.

“Fue un bonito gesto de parte de Juan Obelar en acercarse a mí y darme su apoyo. Me comentó que esto era fútbol y que estábamos en un puesto muy complicado donde hay que levantarse, seguir y volver a comenzar”, comenzó diciendo el portero de la Real Sociedad.

Y añadió: “Me dijo que lastimosamente me tocó de esta manera y que era de levantar la cabeza y continuar”.

El chico de 20 años de edad señaló que le agradece a Obelar por esa noble acción y recordó que el charrúa es de los mejores arqueros que han llegado al fútbol hondureño.



“Fue muy bonito de su parte, tomaré esos consejos porque él fue un gran portero en la Liga. Que se tomará un poquito de su tiempo e ir hacia mí fue un gesto noble que lo recordaré siempre”, indicó.

Y siguió comentando: “Obelar es un ejemplo a seguir también por su trayectoria y por lo que hizo con Marathón, nosotros los jóvenes tenemos que aprender de él”

El cancerbero no ocultó el nerviosismo que tuvo en el momento que ingresó al partido y posteriormente fue evidente la tristeza que tenía tras el abultado resultado.

“No te miento, tuve un poco de nervios. Ya al entrar al campo te olvidas de lo que está a tu alrededor y ya conforme iba pasando el partido y al comenzar el segundo tiempo te anotan tu primer gol es muy difícil”.

“Me dio tristeza por el resultado, ya que no era lo que queríamos. Habíamos trabajado muy fuerte en esa semana, pero lastimosamente no se nos dio y más por eso se me salieron las lágrimas”.

Llegada a la Real Sociedad

José Claudio Paz es hermano del defensor hondureño Jonathan Paz, quien milita en el Olimpia desde el 2017 procedente de la Real Sociedad de Tocoa.

El joven cancerbero reveló que tras el final del partido ante Marathón su hermano inmediatamente lo llamó y además ha recibido mensajes de apoyo por parte de varios futbolistas.

“Solamente terminó el partido y él (Jonathan Paz) me llamó. Primero me felicitó por este paso que di que era debutar, ya que es un sueño para cualquier persona que ama este deporte. Después me dijo que estuviera tranquilo, que era solamente el inicio de las muchas victorias que vendrían, que de todo esto sacará lo positivo y que estuviera tranquilo”.

Claudio informó las muestras de cariño que ha recibido tras lo ocurrido en el estadio Olímpico.

“Me han escrito muchos, como por ejemplo Obed Enamorado, que fue de los primeros que me felicitó y me dio ánimo, es una persona que aprecio mucho. También el portero del Andrés Felipe Salazar del Honduras Progreso que me mandó un mensaje muy motivador, José Mendoza me escribió y el profe “Chato” Padilla que me llamó hoy y tuvimos una bonita charla por lo que le agradezco mucho. Además, me han apoyado mis compañeros de equipo”.

La Real Sociedad de Tocoa es el primer equipo que le abrió las puertas al joven portero catracho y nos dio detalles de su formación.



“Desde el 2019 estoy en la institución desde las inferiores y en el 2020 que en ese momento estaba Obed Enamorado que estuvo a cargo de los porteros y me dio la oportunidad de estar en el equipo de primera, gracias a él (Obed) y a mi hermano que siempre me han estado apoyando estoy en el equipo que tanto quiero.”

Debido a la expulsión de Nelson Barrientos y la sanción de cuatro partidos de Mariano Pineda, José Pineda podría ver acción ante Motagua en duelo que marcará el cierre de las vueltas regulares.

“Yo lo dejo en las manos de Dios. Trabajaremos muy fuerte esta semana y ya el profesor decidirá el que juegue”, finalizó.