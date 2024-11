“Vasco” Aguirre se refiere a la agresión y la derrota ante Honduras

3

En rueda de prensa, el DT mexicano empezó solidarizándose con los hondureños por los estragos que ha causado la tormenta tropical Sara.

4

A su vez, declaró sobre la agresión: “Es fútbol, no pasa nada y no soy de quejarme. El cauce del partido fue limpio y ellos merecieron ganar, no me queda más que felicitarlos”.

5

Seguidamente indicó que ”tratar de levantar el ánimo de mi equipo. Hay que reponernos, estábamos bien y bueno, nos desordenamos y ahora espero que nos podamos reponer en Toluca”.

6

Avanzando la conferencia le preguntaron sobre los errores que cometieron jugadores como Guillermo Ochoa y que terminaron con los goles de Honduras.

7

”No soy de señalar a nadie y el principal responsable de la derrota soy yo, trataremos de ser más efectivo porque tuvimos muchas oportunidades. Ellos acertaron y nosotros no fuimos capaces, tenemos otro partido en casa y trataremos de reponer. La verdad estoy molesto por el resultado porque creo que no merecíamos irnos con el 2-0 ya que no fuimos contundentes tampoco; tengo plena fe en que podemos remontar”.