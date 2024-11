¿Honduras vs México será afectado por la tormenta Sara? Esto dice Copeco

3

El departamento de Cortés está bajo alerta amarilla, por lo que se proyectan lluvias en San Pedro Sula este viernes durante el Honduras vs México en el Estadio Morazán.

Victor Ortega, pronosticado del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), indicó a EL HERALDO que “este sistema de baja presión pasa a tormenta tropical y se va a mantener en la costa del Caribe por un lapso de 48 horas desde el viernes hasta el domingo”.

Las proyecciones indican que “va a estar dejando bastantes lluvias en Colón, Gracias a Dios, Atlántida, el norte de Olancho, Yoro e Islas de la Bahía”, agregó.

Con relación al clima en la ciudad donde se jugará el Honduras vs México, contó: “En San Pedro Sula no es tanto y sí hay pronóstico de lluvia para el viernes, pero los montos que se están manejando es entre 10 a 20 milímetros que no deberían representar riesgo para el Valle de Sula”.

Ortega pidió a la población estar pendiente de la información que proporciona Copeco y, en el caso del Honduras vs México, puntualizó que el partido se jugará sin problemas.