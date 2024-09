¡Arrollador! El valor de Jamaica es tres veces mayor que el de Honduras

Pero enfrente tendrá a un duro rival que es dirigido por Steve Mclaren, entrenador británico que tomó las riendas del equipo caribeño que busca regresar a un Mundial tras su participación en Francia 1998.

Es por ello que el inglés convocó a la mayoría de los legionarios que militan en la primera y segunda división de Inglaterra. No obstante, Leon Bailey, el jugador más caro de este país (42 millones de euros), no viajó a Jamaica y no estará ante Honduras.

Más allá de la baja del futbolista del Aston Villa, los “Reggae Boyz” cuentan con un equipazo para enfrentar a Honduras en el Chelato Uclés.