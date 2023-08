Hermoso desmiente a Rubiales, las campeonas amenazan con no volver a la selección

“No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, añadió la internacional española en el comunicado, firmado por unas ochenta jugadoras y exjugadoras, entre ellas las campeonas del mundo, que amenazan con no volver a ir con la Roja si no hay cambios.

“Entiendo el revuelo tan grande que se ha formado, ya he perdido perdón por el gesto (en el palco de autoridades) que me parece muy desafortunado, y el asunto del beso que ya he dicho que es libre, es mutuo, consentido, pero tengo que pedir disculpas por el contexto en que se produjo, no estoy fuera del mundo y sé que me he equivocado”, insistió Rubiales este viernes.