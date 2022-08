Héctor Vargas: “Real España propuso y trajo la recompensa”

“Fue muy parecido a lo que pasó en Estelí. Allá tuvimos varias opciones en el segundo tiempo que no las pudimos concretar, pero se sentían cómodos con su césped sintético, y aquí les pasó factura el defenderse tan atrás.

Si bien, anotamos solo tres goles, pudimos hacer más. El arquero (César Salandía) a pesar de su juventud tapó increíblemente muchas pelotas que pudieron haber sido goles. Propusimos, intentamos y no es fácil jugar contra un equipo que se defiende con tanta gente atrás y entrarle como lo hicimos nosotros. Había que buscar la variante, en el segundo tiempo lo entendieron y pudimos ganar”.

¿Cómo resume los minutos finales tras los goles del triunfo?

“Es lo que pasó a lo largo de los 180 minutos. En Estelí tuvimos una posesión superior, igual que acá, y contamos con posibilidades, pero nos faltó tranquilidad para poder definir. El tercer gol llegó sobre la hora tras buscarlo en todo el partido.

Sabíamos el antecedente (eliminaron) que tenían ante Real España y Motagua, a Marathón le ganaron 2-0 en Estelí y los llevaron hasta los penales. Es un equipo que se ha acostumbrado a jugar esta clase de torneos y se pone difícil. Nosotros propusimos en los partidos y trajimos la recompensa”.

¿Cómo está el factor anímico al jugar dos torneos?

Recordando que vienen de perder dos finales..

En el torneo estamos diferentes en la preparación física. Sufrí muchas lesiones en la recta final del torneo pasado porque no conocía lo que habían trabajado los entrenadores anteriores hasta la quinta fecha y no nos alcanzó para la final. Pero ahora se ve diferente, se tiene la dinámica que necesito y quiero. No tengo dudas que si esta vez llegamos a la final, el resultado será diferente.