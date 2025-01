Futbolista del Olimpia confirma ofertas en el extranjero: Espinel perdería a otro de sus titulares

El meta isleño adujo que hay una oportunidad de ser legionario hondureño, pero no quiso ahondar en el tema porque podrían haber detalles en la operación que aún no están cerrados.

“Veremos, hay posibilidades, pero soy de los que no me gusta especular, sino hablar cuando hay algo concreto. Me ha llamado mucha gente, pero como les he dicho a ellos, cuando haya algo concreto, hacer el anuncio y si no, quedarme acá y disfrutar el momento”, dijo en primera instancia.

Luego sentenció que hay una opción bastante fuerte que se está trabajando para que el titular en la Selección de Honduras pase a engrosar las filas de la legión catracha. “Hay buenas posibilidades, lo dejaré ahí... no quisiera dar un porcentaje, pero hay una alta posibilidad”.

Luego de ello, el portero habló sobre la misión que tiene el subcampeón nacional en el nuevo torneo bajo la dirección técnica del uruguayo Eduardo Espinel. “La perspectiva es la misma que todos los torneos, salir campeón. Es un cuerpo técnico nuevo, nos estamos adaptando a él, esperamos acoplarnos rápido y que sea un buen torneo”.

También mencionó que sabía de la opción que Najar tenía en la MLS. “Con Andy Najar me llevo muy bien, fui uno de los primeros de saber que venía para acá y él me contó de la posibilidad que tenía de irse para MLS. Es una posibilidad que todo jugador busca y él lo aprovechó”.

Sobre las charlas mantenidas con Espinel, técnico charrúa que sucedió a Pedro Troglio, fue claro. “Hemos hablado con el profe, de su manera de trabajar, la idea que maneja, su modo de trabajar, su forma de pensar. La mentalidad está un poco alineada a lo que representa Olimpia y con eso el equipo está bien”.

No dejó de mencionar el momento que representará jugar ante el Inter Miami, y dejó un instante jocoso en la conferencia. “Es un momento histórico, algo único enfrentarnos al Inter Miami de Messi, tanto para Olimpia como para él porque se va a enfrentar al Olimpia (risas)... sí es un momento único y a disfrutarlo cuando toque”.