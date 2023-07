El Vida y fichajes procedentes del club no pueden jugar en el Apertura 2023: FIFA los tiene bloqueados

La cuestión se traslada a un conflicto legal que sufre la institución cocotera, el cual ya habría sido resuelto financieramente, pero FIFA todavía no ha dado la resolución, afectando directamente al equipo y los jugadores que salieron de este.

LA CEIBA, HONDURAS.- El Club Social Vida peligra a no disputar la jornada inaugural del Torneo Apertura 2023 de la Liga Nacional por insuficiencia de jugadores.

Por esta razón, en julio, FIFA castigó a la entidad ceibeña con la inscripción y venta de futbolistas hasta que cumplieran con el pago de dos millones de lempiras a Mira y Fernández.

EL HERALDO conoció que esta deuda económica ya que fue pagada, incluso hay documentos que lo prueban, sin embargo, esto aún no se resuelve ya que FIFA no reconoce una de las firmas de los afectados, razón por la que no da luz verde al caso.