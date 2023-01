Edwin Rodríguez regresa a Honduras y cuenta detalles de su salida del Aris FC

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El idilio entre Edwin Rodríguez y Aris FC terminó este lunes con el retorno del futbolista a territorio hondureño, donde se unirá a las filas del Olimpia que dirige Pedro Troglio.

Este día, a horas del mediodía, el futbolista catracho aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales de La Lima tras su largo viaje desde Grecia.

A su llegada, el mediocampista no dio detalles de lo que sucedió en Europa, continente donde no pudo descollar su mejor fútbol y en el que no fue tomado en cuenta con mayor regularidad bajo el mando del entrenador inglés Allan Pardew.