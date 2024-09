Diego Vázquez habla de virtudes de Motagua y envía mensaje a sus críticos

En cuanto a lo otro nos llama la atención porque parece que algunos se tomaron vacaciones, llevan como cinco o seis días de vacaciones los genios de la táctica que hablan en redes, tampoco me gusta decir mucho, me llama la atención que están callados.

Hemos tenido que estar haciendo rotaciones, cambios de sistema, tenemos que estar atentos para tomar buenas decisiones, creo que el equipo ha hecho buenos partidos, está manejando el trámite del partido así como se hizo, Juticalpa no es fácil, Génesis bastante bien.

El tema físico del Motagua y la ausencia de Sebastián Cardozo, ¿por qué fue?

Es complicado si jugas dos torneos a la vez, yo había pedido un día más, pero tenemos que jugar el domingo, lo ideal hubiese sido el sábado, vamos a seguir muy atentos, es complicado cambiar los jugadores y los sistemas, hasta ahora lo hemos logrado.

Hoy Motagua cerró de local la primera vuelta, ¿este ciclón es el que quiere?

Siempre hay margen de error para mejorar, no es un tema menor jugar dos torneos, son dos frentes, no es nada fácil, hay que ver eso, es un factor importante, estamos muy bien, si solo sacas el torneo local te acepto que debemos tener mejor puntuación, pero no lo podemos dejar de lado, los dos torneos se juegan en la misma semana.

¿Cuánta es la importancia de los goles de Auzmendi y Rubilio?

Es importante que agarren confianza, que tengan confianza los delanteros, es trabajo de equipo, tenemos que seguir apostando a la cohesión del equipo, primero es el equipo, segundo el equipo y tercero el equipo.

Hoy hizo cuatro cambios, ¿le da tranquilidad ese sistema de recambios?

Hoy sumé Sub-20, también los cambios fueron como cinco, me pone contento que todos estén bien, que estén peleando por un puesto, los minutos que tienen lo deben aprovechar.

¿Qué es lo más que le ha gustado del equipo y lo que no le gusta?

Lo que más me gusta es estar peleando arriba, es complicado, los jugadores traen carga anímica y mental, eso es lo que me ha gustado.

Después nos hicieron goles fáciles, estos últimos dos mantuvimos el arco en cero, siempre hay detalles para seguir mecanizando.

Jonathan Argueta tiene futuro

Sí, es bueno en la marca, pasa bien al ataque, le da buen destino al balón, lo hemos visto en reservas, hoy lo demostró, no le pesó ser titular en primera, recién está empezando.