David Ruiz expresó lo que sintió en debut en el “Chelato” Uclés y del trato que recibió de sus compañeros

Ruiz sin duda supo como manejar la situación, pues sus compañeros aceptaron la oferta del “Colocho” de la H, quien ofreció un asado para evitar quedar rapado por la tradición que hay para los debutantes de la H.

“Yo les dije que por respeto no me iba a cortar el pelo y claro, como dije, les di algo para que hiciéramos un asado todos juntos, ya que no tenía contemplado cortarme el pelo”, reveló ante la prensa, contestando como había salvado sus colochos.

Además, Ruiz explicó que sus compañeros no lo buscaron obligar, sino que respetaron su postura. Tal y como había mencionado en conferencias anteriores, la decisión estaba tomada y no quería cortarse el cabello de esa manera.