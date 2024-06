David Suazo revela por qué salió de la Selección y los jugadores que recomendaría en Italia

Para un entrenador eso es fundamental, estar siempre actualizado. Es así, cuando llegas a esta faceta, no puedes bajar los brazos. El fútbol siempre cambia. Te doy un ejemplo y pasó en el Real Madrid, es un equipo con gran mérito y con una escuela italiana. Estaban las ganas que ganara la Champions League el Manchester City por la escuela española y son las cosas que pasan, estamos estudiando eso y poder inculcarla para cuando un equipo me de la oportunidad.

Esta situación es así, en el fútbol hay muchos entrenadores y hay que esperar la oportunidad, ahorita nos hemos estado preparando y actualizarnos. En Honduras tuvimos esa nueva faceta como scouting, pero aquí estamos siempre con los muchachos y mi familia. Me he estado preparando, he ido a ver muchos partidos, talleres y a presenciar entrenamientos con entrenadores reconocidos como Gian Piero Gasperini (DT Atalanta)... Estamos siempre actualizados y estar listos cuando llegue esa nueva oportunidad.

Frank Rijkaard fue uno de los exitosos con el Barcelona, ahora está Vincent Kompany con el Bayern Múnich y creo que eso es importante, tenemos ese buen material y debemos estar actualizados. Siempre tenemos esa comparación con otros entrenadores del ámbito internacional y tuve entrenadores de categoría y eso te marca. No me alarmo, tenemos tiempo para poder hacerlo.

¿Hay algo concreto?

Ojalá (risas). Hay pláticas.

¿Podemos conocer el equipo?

(Risas) no se puede, me gustaría, pero ojalá. Digamos que hubo conversaciones y ojalá se de. No hay firma todavía.

La prioridad de David Suazo es dirigir en la élite europea, pero en cualquiera de los casos el fútbol de América sería una buena oportunidad.

Cuando eres entrenador estás abierto a todo. Yo viviendo en Europa se busca aquí, pero estamos abiertos a cruzar el charco, como se dice. Estamos preparados para demostrar que se pueden hacer bien las cosas. Un ejemplo es Pedro Troglio, hay que felicitarlo por sus logros en Honduras con un palmarés espectacular en Argentina. Uno es entrenador de donde te llaman.

¿Hay ofertas fuera de Italia?

También, son situaciones que a veces el proyecto no es el adecuado y uno espera. Uno siempre está agradecido.

¿De qué técnicos aprendió más?

Son muchos, he tenido la suerte de estar o vivir en un fútbol entre los mejores cuatro del mundo. He tenido la oportunidad de mirar y jugar, el recién ganador de la Europa League (Gian Piero Gasperini con el Atalanta) me entrenó en el Génova y tienes esa oportunidad de ir a sus entrenamientos y dialogar con él. De vivir y sentir cómo se deben hacer las cosas, esto te ayuda al enriquecimiento para mejorar y estar preparado.

Jugaste en el Cagliari y el Inter ¿soñaste con dirigir a estos equipos?

Son cosas que tienes, ojalá. Se cierran en un círculo bonito de entrenar al equipo donde jugaste. Es un sueño, a veces se realizan y otras no. En este momento es lograr un entrenador profesional y entrenar en las grandes ligas, ese es mi objetivo.

Además del Olimpia, ¿a qué otro equipo en Honduras te gustaría dirigir?

Al que te de la oportunidad, quien te proponga un proyecto bueno y puede ser Olimpia, pero no tiene nada que ver que entrenes de la mejor forma al Marathón, más allá de tus sentimientos.

¿Te identificas con Marathón?, estuviste ahí y tu hermano Nicolás fue campeón y gran figura.

De la familia soy el único intruso, es obvio yo crecí viendo al Marathón, mi papá fue el primer hincha de todos. Después a Nicolás que fue un jugador importante, miré también a Rubén y a mi hermano Henry ¿cómo no vas a tener sentimiento importante con los verdes? eso quedará siempre. Obviamente el cariño que siento por el Olimpia es indudable, me dieron la oportunidad de demostrar lo que era capaz. Siento esa admiración por lo que hizo el licenciado Rafael Ferrari a nivel dirigencial en su época, también ese agradecimiento a Mon Paz y Omar Sandoval difícilmente hubiese llegado al Olimpia.

¿Si Marathón te pone una oferta sobre la mesa la analizas?

Como todo, se analiza, habla... Eso es normal. Es un diálogo, es un plan de trabajo e ir a la ligera no.

¿Qué opinas de este Olimpia de Pedro Troglio que arrasa con todo?

Aquí está demás de lo que ha hecho, aquí pueden decir que es suerte y muchas cosas, todos tienen buenos equipos. Aquí lo difícil es ganar, ser campeón y él lo ha demostrado. Troglio tiene todos los méritos, lo ha demostrado y su palmarés es difícil negarlo, está en la cima. Olimpia juega para ganar y ahí está. Ojalá se pueda replicar en Concacaf porque siento que el Olimpia está para esos niveles.

Después de la etapa de Reinaldo Rueda ¿está preparado David Suazo para dirigir a la Selección si es solicitado?

Yo creo que en este momento es muy prematuro, el profe Rueda no tiene ni un año de estar en la Selección, tiene toda la experiencia, el talento para dirigir y está demás hablar. Se agradece por la mención, pero el profe tiene todo. Estas eliminatorias no serán fácil y se debe apoyar al máximo para clasificar al Mundial que es lo que queremos todos.

¿Te causó esa alegría que Rueda te presentara como scouting en la Selección?

Nosotros estamos siempre a la máxima disponibilidad de la Selección, las exigencias son diferentes y el profe sabe que estamos para ayudar. Decidirá en su momento si podemos darle la mano.

Ustedes venían con la Selección, pero la Federación de Honduras nunca les presentó un contrato, ¿cuál fue el problema?

Más de eso, al final el profe optó por una posibilidad diferente. Llegó un nuevo colaborador colombiano y se conformó lo que es el trabajo en sí. Obvio que esto quiere decir que la decisión es totalmente diferente y no seguir otra línea. El profe tuvo una línea y él sabe que nosotros estamos disponibles, obviamente con las condiciones que se sabe. Somos entrenadores.

Se dijo que David y Maynor Figueroa iban a ayudar, al final ya no ¿ahora cómo te sientes?

Es como todo, al inicio con gran entusiasmo, sabíamos que esto podría ser permanente o un poquito superfluo porque nosotros realmente como llegamos no sabíamos como sería la situación o nuestra entrada. Al final nos quedamos con lo nuestro, lo que hicimos, los muchachos se sentieron a gusto en las dos o tres veces que estuvimos. Mi sentimiento siempre estará con la Selección, lo hago por los muchachos y esperamos que haya quedado una buena impresión.

Rueda llegó a mencionar que el trabajo de David Suazo era resaltado ¿te gustaría volver a realizar este trabajo?

Nosotros somos entrenadores y estamos abiertos, si hay un plan y nosotros estamos, obviamente vamos a estar. Se platica y se llega a un acuerdo, estamos disponibles.

¿Cómo debe encarar la eliminatoria?

Esta eliminatoria será particular, la mayoría no sabe lo que es jugarla. Es más delicado porque juegas un par de partidos en casa y otros afuera, más ahí de lo técnico se necesita corazón, coraje, atrevimiento y de forma vulgar, decir me la creo y demostrarlo. A pesar de ser, entre comillas, rivales débiles, no te van a regalar nada. Se han reducido las distancias y debes demostrar lo que has hecho, a nivel internacional la experiencia es superior.

Con la no presencia de Estados Unidos, México y Canadá en la eliminatoria ¿Honduras está en la obligación de clasificar al Mundial 2026?

Lo podemos llamar como queremos, obligación o no. Estamos hablando de méritos y se debe demostrar en el campo. Más de obligación, es de comprometerse y hacerlo en el campo. Los rivales no serán fáciles.

¿Por qué ha bajado el fútbol de Liga y en la Selección?

Hay varios factores, hemos dejado de ir a dos mundiales, han pasado varios muchachos ahí. Eso es muy difícil, pero ves a nuestra Liga y va a jugar el mejor, que es Olimpia, a Concacaf y tiene difilcultades. Pero para hacer un análisis, cuando clasificamos al Mundial de Sudáfrica 2010, alrededor de 10 a 15 jugadores estábamos jugando afuera y muchos veníamos desde la Sub-20, fue un proceso con Olimpiadas y dos errores de procesos 2002 y 2006, se pudo hasta 2010.

Se necesita un proceso de verdad. No es posible tener una estructura bien dada. Si pregunto ¿cuáles son los prospectos de la Sub-15, Sub-16, Sub-17 y Sub-18? será difícil decirlo y eso no puede ser. Entonces desde ahí ya tenemos dificultades. Las Selecciones se hacen de ellos, hace falta programación para hacer una Selección con un buen proceso.

Rambo, Maynor, Wilson, Noel, Edgar... Muchos salieron de procesos de selecciones menores y la mayoría salió a Europa ¿por qué no están saliendo jugadores de ese nivel?

Hay que ir a buscarlos, se necesita un proceso. Si miras al mejor jugador Sub-15 y Sub-16 no lo miras en los procesos de la Sub-20, eso quiere decir que estás perdiendo cuatro años. Ahora hay que trabajar mucho más porque los muchachos ahorta tienen muchas distracciones. Nosotros salíamos a jugar a “chuña”, largo y ahora es diferente. Nosotros tenemos de alguna forma de ayudarlos. En un ejemplo, Daniel Carter Bodden fue a un Mundial Sub-20 y destaca, Rueda lo convoca, no es posible que no juegue en el campeonato de Liga y hay un problema, es mi pequeña opinión.

¿Quién es el David Suazo en estos momentos en Honduras?

Es difícil, no todos son rápido como yo... En su gran parte se habló mucho, Alberth Elis, que se recupera de su lesión, se encuentra muy cerca de mi característica. Espero que muy pronto vuelva a las canchas y le deseo su pronta recuperación. Esperamos de todo corazón encontrar a muchos David Suazo, los nuevos Amado Guevara, Wilson Palacios, Rambo de León. Para eso se necesita plan y trabajo.

Si hoy te dicen en Italia, en el Inter o Cagliari, que recomiendes un futbolista hondureño ¿quién sería?

En estos momentos... Jugadores como Luis Vega, es de proyección muy importante, por su calidad, biotipo y todavía le falta un porquito para consagrarse. También está Denil Maldonado, puede dar ese salto de calidad y esperamos que el loco del Bicho (Luis Palma) que pueda dar ese salto a la Premier League que tanto desea.

¿Te han preguntado por jugadores hondureños?

Siempre te piden, en esto siempre hay que ver la situación, qué tipo de jugador te piden y uno analiza. Una vez que el jugador hondureño sale necesita ese momento de adaptación. A veces nos hace falta ese poquito de adaptación para marcar diferencia.

Real Madrid se acaba de coronar, existen pocos de la Concacaf campeones de la Champions League ¿qué se siente ganar esta copa?

Me siento parte de ese grupo, fue un grupo fantástico, conviví mucho con ellos y me habría gustado tener mucho más participación (Inter 2010). Son sensaciones bonitas y se te quedan contigo. Cuando Honduras sea campeón de la Copa Oro esa sensación será igual a la magnitud de la Champions.

Hablemos de tu hijo Luis Gabriel Suazo ¿cómo le va en las juveniles de la Juventus?

Es un proceso, está ahí, lleva dos años y tiene 16 años. Se espera que pueda completa el proceso. Es complicado y él sabe que es buena escuela y debe trabajar. Quiero ser un jugador profesional y el consejo siempre está.

¿Te ilusiona verlo triunfar?

Me ilusiona que esté bien, que se divierte y que haga las cosas por él. Esperamos que pueda terminar su proceso y tendrá que competir, él lo sabe. Estaremos en las buenas y malas.

¿Cómo lo defines?

Es un carrilero, un externo que juega como puntero izquierdo o derecho, le gusta arriesgar y un poco el dribling.

¿Tiene tu fútbol?

Hasta con el hermano (David Edoardo) y conmigo es diferente el estilo. Se espera que puedan tener ese proceso largo.

¿Qué te dice el entrenador de las reservas de la Juventus sobre él?

Son bien esquivos, uno no tiene relación con ellos. Uno observa, no pasa nada.

La presencia de David Suazo destaca con su presencia en los grandes eventos, ¿cómo logras entrar a las galas de la FIFA?

Son situaciones que se dan, he tenido la oportunidad. Me llena de orgullo de formar parte, cuando llega la invitación uno debe decir gracias. A veces es por lo que se hizo, los logros y eso te ayuda.

¿Una anécdota con Messi o Cristiano Ronaldo?

(Risas) Lo que te sorprende es poder verlos, saludarlos. Te parece imposible que una cosa se pueda dar, yo tuve la oportunidad de darles la mano y conversar, un hola, qué tal. Saber que conocen de Honduras y de la Selección, eso te llena de orgullo.

¿Quedaste orgulloso de tu carrera o quedó algo pendiente?

En el fútbol hay que ser agradecido, haber jugado en equipos equipos importantes, con compañeros reconocidos, ser campeón, aprender de ellos ¿qué más puedo pedir? Me siento una persona bendecida. Sin el apoyo de mi familia esto habría sido más difícil.

¿Qué es la Fundación Hermanos Catrachos?

Tuvimos esta pequeña idea con compañeros de poder de algún modo de transferir la experiencia a los muchachos. No solamente en lo táctico, sino en charlas, diálogos, queremos que no sea solo el inicio, no solo en Honduras sino en el exterior. Será un gran esfuerzo con los muchachos y ojalá se pueda encontrar al nuevo Rambo, Thomas, Muma en estas clínicas de grupos de niños de 6 a 10 años, de 11 a 17 años, obviamente esto se realizará del 24 al 29 de junio en la International School de Tegucigalpa, en la página oficial de Hermanos Catrachos está toda la información. Como jugadores tuvimos dificultades y con el esfuerzo y sacrificio se pudo lograr para ser profesionales.

¿Habrá también clínicas en San Pedro Sula y en otras ciudades?

Ahorita tenemos el inicio en Tegucigalpa, que no sea solo San Pedro Sula o La Ceiba, sino en Choluteca, El Paraíso, Colón y crear esa oportunidad para los muchos que puedan emigrar y crecer en esto. El que irá se divertirá, trabajará y vamos con muchas ganas. Esperamos que este proyecto sea un soporte.