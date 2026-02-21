Choloma derrota al Victoria y sigue vivo en la pelea por el no descenso

Choloma, Honduras.- En una noche cargada de tensión y urgencias, el CD Choloma encontró oxígeno puro. El conjunto maquilero logró su primer triunfo del torneo Clausura de la Liga Hondubet al imponerse 2-1 sobre el Victoria, quitándole el invicto en un duelo directo por la permanencia que se vivió con dramatismo de principio a fin.

Desde el arranque, el equipo local mostró que no quería dejar pasar la oportunidad. Apenas al minuto 7, Jhoan Quejada estuvo cerca de abrir el marcador tras un tiro libre que dejó rebote el meta Michaell Perelló, pero el colombiano no logró direccionar su disparo. Un minuto después, Enrique Borja volvió a perdonar: soportó la marca y definió apenas desviado ante el arco jaibo.

Victoria respondió al 11’. Luis Hernández quedó de frente al marco defendido por el experimentado Mariano Pineda, pero el joven atacante no pudo concretar. El partido era de ida y vuelta, con dos equipos conscientes de lo que estaba en juego.

El punto de quiebre llegó al minuto 21. El defensor ceibeño Elvin Oliva Casildo vio la tarjeta roja tras despejar el balón y propinar un planchazo a Daniel Rocha. La Jaiba Brava se quedó con diez hombres y Choloma aprovechó.

Sin embargo, antes del primer golpe, Victoria avisó al 27’: El cubano Yaudel Lahera se combinó con el panameño Rolando Blackburn, quien sacó un potente latigazo que exigió a Pineda. Fue un aviso.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

El 1-0 llegó al 33’. Centro preciso de Jhoan Córdova y Marco Tulio Aceituno se elevó más que el argentino Matías Martínez para clavar un certero cabezazo al fondo de la red. Estalló el estadio y parecía que la balanza se inclinaba definitivamente.

Pero la Jaiba no se rindió. Al 39’, Antony Hernández envió un centro desde la izquierda, Bryan Barrios no logró despejar con claridad y dejó el balón servido para Yaudel Lahera, que no perdonó y decretó el 1-1 antes del descanso.

La segunda parte arrancó con un golpe inmediato. Apenas 35 segundos después del pitazo inicial, al 46’, el recién ingresado Yethson Chávez sacó un zapatazo espectacular que venció a Perelló para el 2-1 definitivo. Un gol que cayó como un balde de agua fría para los ceibeños y como una inyección anímica para los locales.

El resto del encuentro fue una batalla. CD Choloma supo administrar la ventaja ante un Victoria que, pese a estar con diez hombres, buscó el empate con orgullo. Pineda volvió a ser figura bajo los tres palos y la defensa maquilera resistió hasta el último suspiro.

Con este triunfo, Choloma no solo suma tres puntos vitales, sino que da un golpe directo en la lucha por la salvación y deja sin invicto a Victoria en un partido que puede marcar un antes y un después en el torneo. En la pelea por no descender, cada detalle cuenta... y esta vez, la balanza se inclinó del lado maquilero.