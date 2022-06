¡Campeón catracho! Chocolate Sánchez mantiene invicto al vencer por KO al colombiano José Barrios

BARRANQUILLA, COLOMBIA.- ¡Orgullo catracho! El boxeador hondureño Gerardo El Chocolate Sánchez sigue haciendo grande su nombre dentro del deporte de los guantes luego de haber derrotado por la vía del nocaut al colombiano José Barrios en Barranquilla, Colombia este viernes en el coliseo Sugar Baby Rojas.

Con el combate de esta noche, el joven pugilista catracho logró su sexta victoria peleando a nivel profesional, manteniendo así su invicto y de paso dando una muestra más de su gran destreza con los guantes puestos.

En una pelea que inició con mucha intensidad, El Chocolate tomó la iniciativa y desde los primeros instantes dominó el combate con golpes certeros que lograron desestabilizar al colombiano Barrios.

Sería en el tercer round que un imparable Chocolate terminaría de afirmar su victoria, logrando imponerse ante José Barrios por la vía del nocaut técnico.

Tras una gran preparación con importantes fogueos en Nicaragua, más las enseñanzas de su maestro, Julián Solís, Sánchez continúa poniendo muy en alto el nombre de Honduras y esta noche lo hizo en tierras sudamericanas.

En conversación con EL HERALDO, El Chocolate señaló que fueron determinantes los golpes certeros que le dio a su contrincante para obtener una nueva victoria que es motivo de orgullo en el país cinco estrellas.

“Ganamos en el tercer round, en el cuarto no quiso salir porque el golpeo constante hizo efecto. Ese golpeo que me caracteriza gracias a Dios hizo efecto, le entraron golpes de poder y el rival no quiso seguir con el castigo”, destacó.

“Me siento muy feliz con esta sexta victoria para Honduras y todos los hondureños nos debemos sentir alegres, porque esta victoria nos coloca en los ojos del mundo, triunfar en Colombia es algo para enmarcar”, añadió.

Notablemente alegre, El Chocolate Sánchez agradeció a todas las personas que han estado detrás de su carrera boxística y mencionó que se siente motivado para seguir dándole alegrías al país a través del deporte de los guantes.

