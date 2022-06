Manuel Keosseián, sus metas y exigencias para el Apertura 2022 con el Marathón: “Solo quiero a quienes quieran afrontar el reto”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los Verdolagas han tenido tres sesiones de entrenamiento con la mitad de la plantilla que competirá en el próximo campeonato liguero, la próxima semana estarán completos. Marathón inició pretemporada este viernes y pone en marcha su plan de conquistar la ansiada décima copa, su principal objetivo para el torneo Apertura 2022.

La mitad del plantel ya se pone en forma y el resto llegará la siguiente semana. Mientras el equipo estaba al mando del preparador físico, Flavio Chagas, Manuel Gregorio Keosseián atendió a grupo OPSA, que desde horas de la mañana se hizo presente al lugar donde fueron citados los futbolistas del verde.

Manolo habló acerca de las condiciones físicas en las que han llegado sus pupilos, la cantidad de jugadores que estarían llegado al club y reveló la solicitud que le hizo a la directiva. Keosseián ha analizado lo que han sido estos primeros días de trabajos de adaptación físico.

“Empezamos el miércoles haciendo evaluaciones físicas con los muchachos que tenemos. Nos falta prácticamente la mitad del plantel, pero aprovechamos estos días para calentar motores previo al trabajo fuerte de la competencia. Estamos muy contentoscon la respuesta de los muchachos”, mencionó el experimentado estratega uruguayo.

Sobre las condiciones en que llegaron sus dirigidos después de las vacaciones, dijo que “los he encontrado bien, aquí hemos sido claros con el objetivo que nos hemos trazado y han dado buenas respuestas”.

Las nuevas incorporaciones del equipo, como Sergio Peña y Damín Ramírez, se hicieron presentes desde el día uno de esta pretemporada y Keosseián revela lo que ha hablado con los mediocampistas.

“Los dos futbolistas han mostrado mucho interés en venir al equipo, están muy entusiasmados como nosotros con ellos, y creo que de eso se trata, que aquellos que vengan sientan las ganas de tomar este desafío y el deseo de pertenecer a Marathón”, menciona. El sudamericano también habló sobre la cantidad de fichajes que se esperan.

“Las demás incorporaciones serán la otra semana, esperamos de cinco a seis jugadores con quienes se está realizando los últimos detalles. Soy optimista en que vamos a conformar un plantel competitivo”, desatacó el técnico de 68 años.

Y añadió: “Vamos pensando en buscar el campeonato, queremos la copa número 10 porque esa es la mentalidad que tenemos, y que le hemos traspasado a los futbolistas que han venido, que están y quienes llegarán. El objetivo puntual es levantar la décima copa con Marathón en este torneo”.

KEOSSEIÁN Y SU SOLICITUD A LA DIRECTIVA

“Los jugadores que tienen posibilidades de venir, pues he notado su deseo de que quieren estar y hay otros que no demuestran demasiado interés y yo, gente que no tenga ganas de estar comprometido con el club, no los quiero”, exteriorizó el uruguayo.

“Fui claro con el presidente y Rolin Peña, que si ellos observan una mínima duda de esos prospectos, que desistan, solo quiero a quienes quieran afrontar el reto. También está el aspecto económico que a veces se puede y otras no, pero para mí es importantes que tengan el deseo de pelear con el equipo en el campeonato”.

Al ser consultado sobre las posiciones que reforzarán, respondió que “necesitamos un portero ante la salida de Denovan Torres, un defensor, el medio campo y un par de delanteros. Quienes lleguen serán repartidos en todas las líneas”, cerró el tres veces campeón de Liga Nacional con el Marathón.

