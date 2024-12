Canelo Álvarez revela la edad en la que se retirará del boxeo

Canelo reconoció que desde sus “28-29 años me siento en mi mejor forma”. Cabe resaltar que el gladiador mexicano inició en el mundo del boxeo desde que era un adolescente de 13 años.

“Siempre he dicho que los 37 años es una buena edad para retirarse. Quiero disfrutar lo que he logrado con mi vida y explorar otras facetas de mi vida”, confesó el boxeador.

El youtuber y a su vez boxeador, Jake Paul, no ha dejado de insistir en tener un combate con el reconocido boxeador mexicano, pues asegura que una pelea entre ambos tendría un gran impacto a nivel mundial, tal como ocurrió en su pelea contra Mike Tyson en noviembre de este año.

Canelo desde un inicio ha afirmado que no está interesado en pelear con el estadounidense ya que no es partidario de convertir el deporte en un enorme espectáculo mediático.

No obstante, llegó a comentar que podría existir una condición para animarse a aceptar el reto de Paul.

“Cuando termine con el boxeo, tal vez. Creo que es bueno porque atrae a los fans que normalmente no ven el boxeo. Ellos conocen a Jake Paul, pero no saben nada de boxeo”, declaró en The Full Send Podcast.