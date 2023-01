Brayan Beckeles confiesa los objetivos de Olimpia para 2023 y advierte a Atlas en Concachampions

Con Pedro Troglio sabemos lo que es estar en Olimpia, sabemos la responsabilidad, no es obligación, sino el ADN de nosotros. Nos sentimos que somos un grupo privilegiado en estos momentos. Hemos ganado bastante, pero nos hace falta algo, este torneo puede ser muy importante donde enfrentaremos al Atlas. Tenemos la fe que podemos lograr el triunfo.

Al final esto es de rendimiento, la llegada de jugadores, la competencia siempre es al máximo. Me gusta estar en Olimpia por todo lo que se me ha dado en la vida, ellos me han brindado apoyo a mí y a mi familia.

La edad no importa, es clave el rendimiento. Además, cuando yo llegué aquí tenía ofertas de otro lado, pero me decidí por el club. Esto no es un favor ni nada, es el día a día de lo que suceda en la cancha. Podés tener 15, 20, 30 o 40, pero si rendís es lo más importante.

Usted militó en México, ¿qué opina del choque ante el Atlas y de los refuerzos que han llegado?

Empecé en Vida, estuve en Olimpia, fui a Portugal, México y Estados Unidos, pero eso no es nada porque lo que más valoro es la carrera que Dios me ha dado, mantenerme saludable. Asimismo, estoy disfrutando este tiempo en el club.