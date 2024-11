Arboleda tras goleada ante México: “Pedimos disculpas a la gente, sabemos la ilusión que tenían”

Aunque destacó en el duelo de ida ante México en el Estadio Morazán, la mirada del naturalizado catracho se perdía en la tristeza al no lograr el boleto al Final Four.

¿Cómo está el grupo tras la goleada en Toluca?

Un poco apesarado, triste, teníamos mucha ilusión de poder clasificar a la siguiente fase, sabíamos que iba a ser difícil allá, pero creo que la vida y el fútbol te dan nuevas oportunidades, le pedimos disculpas a la gente, sabemos la ilusión que tenían tanto ellos como nosotros, nosotros somos los primeros en vernos afectados porque somos los involucrados en esto, somos los que salimos a jugar, es difícil, pero hay que levantar la cabeza y afrontar lo que se viene.

El debut fue agridulce

Sí, pero esto es fútbol, pero como digo: en el fútbol ganas, perdés y empatas, en la vida es igual. Siempre quisiéramos ganar, pero no es así, ganamos en nuestra casa, pero no nos alcanzó, ahora toca levantarse y pensar en lo que viene.

¿Cuál es la realidad del fútbol hondureño?

La realidad del fútbol hondureño es competitivo. Lastimosamente, si lo llevamos al fútbol mexicano, para nadie es un secreto que es muy superior al nuestro, pero va más allá de eso, no tiene que ver con la realidad del fútbol hondureño con el mexicano por “x” o “y” resultado.

¿Cuántas veces ha jugado Honduras en México? Muchas veces, solo una vez se le ha ganado, no es de ahora, los que estamos jóvenes nos hacemos cargo, porque somos la generación que estamos ahora, nos hacemos cargo de eso, pero no porque ganamos el viernes éramos los mejores, y ni porque perdimos anoche somos los mejores. Nos duele, estamos afectados, pero hay que levantar la cabeza, no hay que quedarse llorando sobre la leche derramada y afrontar lo que se viene de la mejor manera.