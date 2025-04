Andryi Lunin, portero del Real Madrid: "tenemos que ganar estos partidos sin ayuda"

"No quiero hablar de las decisiones del árbitro, tenemos que ganar estos partidos sin ayuda. Me refiero que tenemos que solucionar los partidos jugando bien, jugando ordenados, intentar no encajar goles. Las cosas sencillas. Ganar así para no meterse en el mundo de los árbitros", explicaba Lunin y sus palabras no tardaron en viralizarse por las redes sociales.

El guardameta de 26 años, que lleva viviendo en España desde 2018, todavía no maneja a la perfección el castellano y tuvo que salir a defenderse a través de su cuenta de Instagram para aclarar que eso ha impedido que se pueda explicar como quería.

"Intentar aprovecharse de mi falta de dominio del castellano no me parece correcto, pero intentaré mejorar. Triunfo muy merecido ayer. Hala Madrid", trató de zanjar sus desafortunadas declaraciones.

La frase de "tenemos que ganar estos partidos sin ayuda" se hizo con el Leganés quejándose en redes y hasta en sala de prensa a través de su técnico Borja Jiménez. Lunin podría haberlo evitado y lo ha llevado a pedir perdón por su falta de dominio del castellano.

Por otro lado, el ucraniano también fue consultado acerca de su futuro: "Siempre hay rumores en cada mercado, dos veces al año. Están hablando los 30 días de mercado y no solo de mí, de todos los jugadores. Es normal”.

"Siempre estoy contento de jugar, sobre todo en Madrid. Este es el objetivo y el sueño. El trabajo diario es necesario para triunfar aquí. Ayudar al equipo y disfrutar del día a día. Lo más importante son los buenos resultados", añadió.

Por último, Lunin dijo que está preparado para disputar una posible final de la Copa del Rey: "Me gustaría, pero primero tenemos que llegar a la final y obviamente, jugarla. ¿Quién no quiere jugar una final con el Real Madrid?".