Iniesta se retira del fútbol y revela sus planes de futuro: “Hubiera jugado hasta los 90”

1 Barcelona, España.- En una multitudinaria rueda de prensa que se llevó a cabo este martes en el America’s Cup Experience del Port Vell de Barcelona, el legendario Andrés Iniesta anunció su retirada del fútbol con 40 años.

2 Figuras como Joan Laporta, Xavi, Piqué, Sergi Roberto, Belletti, Bartra, Gavi, Dani Olmo, Araujo, Hansi Flick, Bojan, Capdevila o Gurpegi acompañaron al campeón del mundo en su emotiva despedida. 3 Iniesta debutó en el fútbol profesional el 29 de octubre de 2002 en un partido de Champions del Barcelona ante Brujas (0-1) con Louis Van Gaal en el banquillo. El jugador, criado en La Masía, disputó 16 temporadas de azulgrana hasta que se marchó a Japón. Ese número 8 también lo llevó en su última etapa en los Emiratos Árabes Unidos, en un Emirates FC con el que sufrió el primer descenso de su carrera. 4 Su palmarés es impresionante: 22 títulos con el Barça y tres con el Vissel Kobe japonés. A nivel internacional, 10 títulos de azulgrana, incluyendo cuatro Champions, dos Europeos en inferiores con España y su gran trilogía: dos Euros (2008 y 2012) y un Mundial (2010) con La ‘Roja’. Es decir, 40 títulos en total, uno de los más ganadores de la historia.

RETIRO DE INIESTA

5 “Gacias por estar aquí. También a los que no han podido estar. Supongo que me permitirán que me emocione hoy. Nunca pensé que llegaría este día, pero todas estas lágrimas de estos días son lágrimas de emoción, de orgullo. No son de tristeza. Son lágrimas de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista. Y lo conseguí. Con mucho sacrificio y mucho esfuerzo. Y de nunca rendirse. Valores imprescindible en mi vida. Me siento muy orgulloso de ese camino. Me siento muy feliz de conseguir el premio, el sueño, de ser futbolista”.

6 Sus primeros recuerdos como jugador 7 “Me encantaría que hiciésemos un recorrido por este cuento, que comienza en Fuentealbilla. Recuerdo esa etapa muy feliz, en esos campos de tierra. Aunque nunca jugué profesionalmente en el Alba, siempre he tenido dos equipos: el Alba y el Barça”. 8 Apoyo de su familia 9 “Este fue un primer paso. La familia ha sido siempre mi motor y fortaleza, donde siempre me he apoyado. Tengo la suerte de contar aquí con muchas generaciones de esa gran familia. Mi hermana, mis padres lo han sido todo para mí, por todo lo que me han dado y transmitido. Hoy tengo mi gran familia, con Ana y nuestros seis peques. Mención especial para mi padre, que ha sido mi inspiración. Siempre hemos tenido una conexión especial. Mi pasión por el fútbol y lo que he hecho se lo debo a él”. 10 La Masía 11 “La Masía me cambió para siempre, el mejor lugar donde podía estar para potenciar los valores que tenía que tener en la vida. Agradecer a los profesores, compañeros... un lugar que marcó mi vida. Venir al Barça fue un sueño y me focalicé para no desviarme. Llegué al mejor lugar posible”. 12 Su primer gol con el primer equipo 13 “Estar en el Camp Nou cada tarde, cada mañana, desde la Masía y luego llegar allí con todos los jugadores como Puyol, Piqué, Rivaldo... Un día Luis Enrique pasó por el coche, me conocería de oídas, pero bajé con él. Estuve varios días sin abrir la boca. Luis Enrique me hizo la asistencia del primer gol, fue mi entrenador”.

14 Selección española 15 “Mi otra piel es la selección. Seguramente nos remontamos a los últimos logros, pero para mí empieza con 15 años. Todas esas tarde de entrenamiento, compañeros con los que he crecido. Mi camino es un agradecimiento a todas las personas que me he ido encontrando. He tenido el privilegio de estar en la mejor época de la selección. Una mención especial a Luis Aragonés , Del Bosque y Lopetegui por ese respeto que me han tenido. Todo se resume con una foto, ese gol del Mundial. Pero ese gol lo marcamos todos. Los que luchamos, los aficionados, todos los jugadores. La magia de todos lo hizo posible. Y la magia de Jarque, que nos ayudó desde donde esté. Un honor de haber estado en esta etapa”. 16 Salida del Barcelona 17 “En 2018 tomamos una de las decisiones más difíciles. Con un cierto riesgo. Dejar el Barça para irnos a Japón. Después de esos cinco años fue una experiencia maravillosa. Una bonita historia con un club humilde, sus dos primeros títulos y hacer crecer el club. Pero a nivel familiar ha sido la historia más bonita que hemos tenido. Vissel Kobe y Japón nos acogió de una manera increíble. Se acabó luego esa etapa y con una mirada en el siguiente paso, con ganas de acercarnos a España. Fuimos a Emiratos Árabes y jugar un año más e ir pensando en el siguiente paso”. 18 Futuro entrenador 19 “El fútbol se acaba en esta etapa. El juego continúa... no puedo estar muy lejos del fútbol, ha sido mi vida y lo seguirá siendo. Estamos trabajando en diferentes proyectos. En este siguiente paso tenga esa motivación para seguir formándome fuera del fútbol, pero de la misma manera. Necesito aprender, equivocarme, formarme, en el proyecto de los clubes que tenemos, las academias... que es un legado que quiero seguir manteniendo. Y desde ya estoy empezando con el curso de entrenador. Los que me conocen saben que soy bastante cabezón. Espero hacer un gran trabajo no corriendo detrás del balón, sino desde el otro lado. Pero con muchas ganas. Si hay una palabra que puede resumir esta etapa es orgullo. Orgullo de haber peleado hasta el último día como futbolista. El resto es historia: títulos, derrotas , momentos malo, pero el orgullo y no rendirme nunca es lo que me hace ser feliz. Con pena porque habría jugado hasta los 90 años, pero feliz de haber convertido el sueño de ser futbolista”. 20 Recuerdo más feliz en el Barça y ¿se ve entrenando al club? 21 “El día que debuté en Brujas y el que debuté en nuestro estadio contra el Recreativo de Huelva. Y luego vino lo que vino. Y espero que el míster Flick pueda estar muchos años, sería una gran señal. No tengo ninguna duda que su trabajo será fantástico. Aún no he ido ni a la primera clase, pero la intención es poder tener el título”.