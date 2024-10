Hijo de Carlos Pavón: “No quería ser futbolista, sino dedicarme a escribir, producir y cantar”

1 San Pedro Sula, Honduras.- El nombre de Carlos Alberto Plummer Pavón es una insignia para el fútbol de Honduras, convirtiéndose en un legendario goleador traspasando nuestras fronteras poniendo el nombre del país en el radar mundial. 2 La Sombra Voladora tuvo varias facetas, fue futbolista y también incursionó en la música con el género del reguetón, dicha etapa la ha adoptado su hijo André, el joven de 24 años es un prominente del hip hop que ya ha producido varios álbumes en su corta carrera. 3 Conocido como Dre Plummer, dejó el fútbol y decidió estudiar en Honduras y en Estados Unidos llegando a jugar de forma semiprofesional, pero luego de una lesión y en medio del covid-19 encontró su verdadera pasión fuera de los terrenos de juego.

4 En entrevista con EL HERALDO, nos contó por qué no siguió su carrera como futbolista y la reacción de su padre, el sueño que desea cumplir y los artistas con los que desea trabajar.

- ENTREVISTA CON ANDRÉ PLUMMER -

5 ¿Quién es André Plummer? 6 Es buena pregunta (risas) André Plummer es niño que creció con una muy buena familia en un hogar muy futbolero, con el apoyo de sus padres y hermanos. Sabemos que mi papá es una eminencia en el fútbol, desde que tengo memoria, este deporte está 24/7 en casa, fue muy bonito estar rodeado de esas experiencias, viajar, conocer muchas culturas, inclusive a conocerme a mi mismo, a como tratar a las personas. 7 ¿Qué te decían en la escuela tus compañeros? 8 Es curioso porque yo no viví eso, mis amigos siempre me trataron igual, la gente no me trataba diferente porque era hijo de Carlos Pavón, tuve una infancia muy común no sentí que era alguien diferente, me trataban igual que es algo muy bueno y estoy muy agradecido por ello. En lo que si siento que hubo un cambio fue cuando ya pude ver la magnitud de lo que significaba mi padre, fue cuando el Mundial de Sudáfrica 2010, allí si sentí la diferencia porque mucha gente me llamaba, se acercaban para decirme que lo veían, y yo decía ¡wow!, porque ahora tenía más conciencia de que tan grande era. 9 Mis amigos me trataban super bien, inclusive sigo teniendo comunicación desde que salí de Honduras, porque sé como son las infancias de muchos que crecen en este ámbito y que es muy difícil hacer amigos y hacer relaciones, así que me siento agradecido. 10 ¿Al ver a tu papá siendo un futbolista muy aclamado te llegó a picar el gusanito de practicar el deporte? 11 Desde que vi a mi papá jugar y a mi hermano me empezó a gustar más, jugarlo, mi otro hermano era muy futbolero, por el 2010 empecé a seguir un poco más la profesión y darle más de importancia. Primero fue en colegio, luego en las academias, después tuve la oportunidad de entrenar con el Marathón algo de lo cual estoy muy agradecido tanto con mi padre cuando él estuvo dirigiendo y con la institución por ello, allí fue cuando empecé a ver el deporte rey como una profesión, como algo de verdad no como en la escuelita, algo real. Fue una experiencia muy bonita muy diferente a lo que yo pensaba. 12 Al principio me colocaban de extremo y de delantero, me gustaba más ser extremo porque me sentía más cómodo y me desarrollaba mejor, al pasar los años jugué de central, en todas las posiciones (risas), lateral izquierdo y por último contención.

13 ¿Lo practicaste de forma semiprofesional, por qué no seguiste los pasos de tu padre? 14 Estuvimos con la universidad de Chile con mi hermano mayor en Florida, yo estaba persiguiendo el sueño cuando me mudé a ese estado y lo hacía no por necesidad sino porque sentía que el fútbol era mi única pasión, al final de mi carrera lo miraba como un trabajo y no lo disfrutaba, porque cuando uno ve las cosas como un empleo se terminan convirtiendo en algo que haces por obligación y no por pasión. 15 En el 2020 yo tuve una lesión grave en mi tobillo, estuve fuera de las canchas más de un mes y allí decidí que no me quería dedicarme a esto y quería otra cosa, a parte también estaba estudiando en la universidad enfocándome y retomando mi carrera musical. 16 ¿Cómo nace tu pasión por la música? 17 Yo desde niño he tenido esa pasión por la música, después de retirarme perseguí mi sueño y miré la diferencia de cómo me sentía al escribir mis canciones a con el fútbol, sabía que era lo que quería hacer. La influencia que tuvieron mis padres fue lo que me impulsó a tener esta pasión por esta carrera, mi mamá me apoyó para tomar clases de piano y guitarra. La música que yo escuchaba era totalmente distinta a la de ellos, pero siento que ambos me aportaron mucho. Mi papá escuchaba mucho hip hop, reguetón, música latina, de mi madre fue el pop, el soul, la combinación viene de ambos y es lo que me ha inspirado a hacer lo que hoy soy. 18 ¿Qué piensa Carlos de tu carrera musical? 19 Le dije que no quería ser futbolista sino dedicarme a escribir, producir y cantar. Mi padre siempre me ha dicho que debo ser disciplinado y que sin ello nada se va lograr, para mí uno de los más grandes consejos que me han dado en la vida, no solo en mi carrera sino en vida personal, mi salud mental, tener metas claras, perseguir mis sueños, y esas palabras me han permitido llegar hasta donde estoy. 20 ¿Como es tu relación con tu padre? 21 La ventaja que siempre he tenido es que yo con él he tenido una excelente relación, yo le cuento todo, estoy muy agradecido y bendecido por mis padres por el apoyo incondicional de parte de ellos, y siempre han estado conmigo en cada una de mis decisiones. Nunca he tenido miedo o dudas de decirles lo que he querido hacer y el como buen padre que es me apoyó.

22 Sus estudios universitarios 23 Estoy estudiando ingeniería en audio y sonido en la universidad, me falta un año y es una rama de producción musical. 24 ¿Cómo y cuándo inició su carrera musical? 25 En el 2020 en medio de la pandemia estando en casa todo ese tiempo, tuve mucho deseo y curiosidad para empezar a producir ya sabía como ejecutar el piano, la guitarra, la parte instrumental ya lo manejaba y solo me faltaba llevarlo a una computadora. Todo ese año estuve buscando, produciendo, experimentando, buscando sonidos nuevos, encontrado mi estilo y al final de 2020 en octubre saqué mi primer álbum Beyond, algo muy experimental para ver como la gente reaccionaba y como me sentía yo con lo que estaba haciendo. 26 Recibí muy buenas críticas, la gente me escribió que lo hacia muy bien y me impulsó para poder seguir haciendo más, mis canciones estuvieron en radios en Honduras, me contactaban para entrevistas, periódicos como La Prensa. 27 ¿Qué o quién es su inspiración para sus letras? 28 En el 2020 me hice esa pregunta, yo escucho música todo el día, todos los días, de quien quiero sacar inspiración y tenía una lista, muchos artistas, como Bob Marley, Frank Ocean, Michael Jackson y Travis Scott, este último al inicio de mi carrera en la parte de producción. Pero los mensajes, liricas que quiero mostrar al público y que me motivan a tomar un papel y un lápiz son los artistas mencionados. 29 ¿Qué sueño deseas cumplir en tu carrera? 30 Sencillo, suena imposible, pero quiero ser de los primeros hondureños en ganar un premio Grammy, ya sea como productor, cantante o compositor esa es la meta y yo sé que sí se puede lograr y lo voy a lograr pronto.

31 ¿Trabajaste con algún artista reconocido? 32 Pues con las personas más famosas que estoy trabajando y tenemos varios proyectos para sacar el próximo año es con la disquera de Young Money, que es una de las más reconocidas, yo tengo un amigo allí que también es hondureño su nombre es Allan Cubas y él está en una firma de la marca tenemos un par de proyectos pendiente que pronto saldrán. 33 ¿Con qué artista te gustaría colaborar o producir? 34 Pues con la persona que yo quiero trabajar es con el rapero Kendrick Lamar es muy reconocido en la industria. Y hay mucha gente que me gustaría producirle a artistas de mi país como Menor Menor, Albert Rivera, tenemos proyectos pendientes, es alguien que viene en crecimiento y lo está haciendo muy bien, yo lo admiro mucho tiene potencial, también con mi amigo Guillermo Handal su nombre artístico es Yoro nos conocemos desde la escuela, hemos hecho música juntos y para el otro año ojalá se concrete un proyecto con él. 35 ¿Por qué su nombre Dre Plummer? 36 Mi nombre musical solo iba a ser André, pero por ciertas cosas legales, distribuidoras, ya hay otros artistas que se llaman así y ello me llevó a cambiar mi nombre a Dre Plummer, que si estaba disponible en las plataformas. Por ahora ese es mi nombre porque más adelante será André, yo espero que pueda ser el próximo año. 37 ¿Recibes apoyo del gremio local? 38 Pues yo pienso que en mi país ha sido más mixto, hay quienes que no les gusta, hay muchas críticas sobre mi trabajo y no soy del gusto de algún sector, pero a un así varios colegas catrachos me han felicitado por lo que estoy haciendo. Es bonito ver que tu gente te apoye, eso no tiene descripción.