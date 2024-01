Alberth Elis define su futuro ¿Se va a la MLS o se queda en el Girondins?

El extremo derecho de la Selección Nacional de Honduras ha estado en órbita luego que se abriera la puerta de regreso a la MLS, liga de los Estados Unidos, ante la oferta que realizó el New England Revolution al club de jugador, el Girondins de Burdeos .

BURDEOS, FRANCIA.- El mercado de fichajes invernal ha sido bastante movido para los legionarios en el fútbol europeo, muchos hondureños han sido noticia al cambiar de equipo, por lo que el nombre de Alberth Elis no ha dejado de sondear.

Pese al acuerdo entre ambos equipos, Alberth Elis declinó la oferta del New England Revolution para volver a la MLS, pues la negociación entre club y jugador no dio frutos. Una de las razones es el tema económico, pues no llegaron a buenos términos con el salario y bonificaciones que percibiría en Estados Unidos.