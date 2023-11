Auzmendi sobre salida de Vigevani: “Un cambio de aire siempre es bueno”

TEGUCIGALPA, HONDURAS-. Agustín Auzmendi, delantero argentino del Motagua, ha viajado junto al plantel azul rumbo a Olancho para jugar este jueves ante Potros por la ida del repechaje del torneo Apertura 2023 de la Liga Nacional.

Auzmendi estaba entre las dudas para este compromiso debido a que salió con algunas molestias en el partido del pasado sábado ante el Victoria, pero ya está listo.

“La verdad me he recuperado bien, una molestia muscular que gracias a Dios no ha sido nada grave, estoy contento por poder estar de nuevo”, comentó.