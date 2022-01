Omar Elvir no renuncia al Mundial de Qatar 2022

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Antes de arrancar el segundo entreno de la Selección de Honduras de cara al amistoso del domingo contra Colombia en Fort Lauderdale, Omar “Burrito” Elvir habló del encuentro y considera que no todo está perdido en la eliminatoria a Qatar 2022.



“Siempre es un orgullo formar parte de la Selección. Los trabajos, ,como lo amerita el nivel internacional, son intensos. Pensando en el amistoso con Colombia, un selección fuerte y luego pensando en la eliminatoria donde matemáticamente no está del todo perdida, solo que está cuesta arriba. Confiando en el trabajo que poco a poco iremos viendo el fruto de ellos”, aseguró.



Elvir se mostró así de optimista de cara a los encuentros ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos por el octagonal de Concacaf.



“Uno que forma parte de la Selección piensa en lo positivo y lo bueno. Si se dan los resultados, podemos aspirar a un repechaje. Mientras las posibilidades estén, vamos a luchar hasta el final, sería ilógico darnos por muertos y ninguno de los que estamos en la Selección quisiera sentirse así”.



¿Mantienen esa mentalidad pese a que el Bolillo ya dijo que está pensando en el proyecto para el 2026?, le consultaron al lateral del Motagua y fue claro.



“La mentalidad no va a cambiar. Siempre que hayan posibilidades, vamos a luchar hasta donde se pueda. Estamos conscientes que la responsabilidad de representar al país es grande y la asumimos como tal. En la eliminatoria mientras haya posibilidades vamos a luchar”.



La Bicolor cerró el 2021 como último del octagonal con apenas 3 puntos. “Estamos consientes en donde se ha fallado y confiando en Dios y en el trabajo que tarde o temprano va a mejorar”.

Ante Colombia se juegan un cupo en la eliminatoria

Elvir, al igual que el resto de los convocados por Hernán “Bolillo” Gómez para este choque ante los cafeteros, saben que el encuentro servirá para que el técnico los tenga en cuenta para los partidos eliminatorios.



Gómez citó un buen grupo de juveniles y el “Burrito” lo ve con buenos ojos. “Es bueno porque nos estamos conociendo y asociando. Es un bonito grupo, aparte, los que venimos tenemos la ilusión de seguir siendo tomados en cuenta en partidos futuro. La competencia es muy leal”, cerró.