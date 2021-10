Machuca Ramírez le da triunfo por la mínima a UPNFM ante Honduras Progreso

EL PROGRESO, HONDURAS.- El buen momento de los Lobos UPNFM no es una casualidad en el torneo. El equipo de Raúl Cáceres no ha perdido en casa ante los equipos grandes y cuando le toca ir de visita tampoco se achica y saca puntos que hoy por hoy lo tienen peleando los primeros lugares en el campeonato.



Esta vez en el Humberto Micheletti han salido victoriosos ante Honduras Progreso gracias a un solitario gol de su máximo romperedes, Marlon 'Machuca' Ramírez, a quien le bastó una oportunidad para anotar y no la desaprovechó pese a las grandes atajadas del arquero Andrés Salazar del cuadro arrocero.

La Manada arrancó este encuentro esperando a su rival, sin embargo a medida avanzaban los minutos ninguno pudo adueñarse de la pelota ni generar acciones claras de peligros, apenas dos intervenciones de los porteros en remates de Dixon Ramírez y Bryan Johnson de los locales. Lobos intentó hacer daño con algunos centros al área donde Salazar sin problemas los enviaba fuera de su área y así, sin emociones, ambos equipos se fueron al descanso.

Un buen segundo tiempo de Lobos y polémica arbitral

En el complemento se esperaba una reacción de los locales que están más comprometidos en la tabla, pero a cambio, los de Raúl Cáceres decidieron tomar la iniciativa y dominaron casi a placer el partido, eso sí, no hubo acciones claras.



Y fue hasta el minuto 70 que UPNFM tuvo una oportunidad y no la desaprovechó. Todo inició con una acción individual de Rembrant Flores que llegó hasta el sector izquierdo del campo y envió un hermoso centro al área, justo a la cabeza de Machuca Ramírez quien con un testazo la mandó al palo derecho del portero dejándolo prácticamente parado y viendo cómo entraba el esférico en su meta.



Tras el gol, los progreseños reclamaron al 76 una falta penal en el área al ser derribado Franklin Morales, pero el árbitro Armando Castro consideró no hubo contacto pese a los fuertes reclamos.



Con esta victoria, UPNFM se mete en el cuarto lugar del torneo con 24 puntos, abajo de Vida, Real España, Motagua con 27, 25 y 24 respectivamente.

Así formaron los equipos

Honduras Progreso: Andrés Salazar, Ángel Barrios, José Quiroz, Víctor Rauz, Dixon Ramírez, Edwin Maldonado, Arnaldo Urbina, Cristian Sacaza, Geovany Martínez, Bryan Jonhson, Yunny Dolmo



Cambios



Entra: Franklin Morales

Sale: Dixon Ramírez (68)



Entra: Patrick Palacios

Sale: José Quiroz (80)



Entra: Yunny Dolmo

Sale: Ángel Hernández (85)



Tarjetas amarillas



Honduras Progreso

Yunny Dolmo (6)

Bryan Johnson (32)

Cristian Sacaza (79)



Tarjeta roja



Victor Arauz (72)

UPNFM: Gerson Argueta, Jack Baptiste, Lesvin Medina, Axel Gómez, Luis Álvarez, Eduard Reyes, Aldo Oviedo, Rembrandt Flores, Robel Bernárdez, Marlon Ramírez y Jerryck Díaz.



Cambios



Entra Jairó Róchez (45)

Sale: Luis Álvarez



Entra: Luis Argeñal

Sale: Eduard Reyes (70)



Entra: Enrique Vázquez

Sale: Rembrant Flores (76)



Entra: César Guillén

Sale: Marlon Ramírez (85)



Tarjetas amarillas



Luis Argeñal (74)



Goles



Marlon Ramírez (70)

