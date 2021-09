Fenafuth otorga 'respaldo total' a Fabián Coito, DT de la Selección de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En Fenafuth se van a morir con Fabián Coito. Pase lo que pase en octubre, el entrenador uruguayo tiene el puesto fijo en la Bicolor. Tras la estrepitosa fecha FIFA de septiembre donde Honduras solo hizo dos de nueve puntos, el sudamericano ha sido ratificado.



José Ernesto Mejía, secretario de la Fenafuth, confirmó que ya recibieron el informe del cuerpo técnico y después de analizarlo junto a la Comisión de Selecciones, quedaron convencidos de que Coito está haciendo un buen trabajo y el respaldo es total.



“Fabián Coito y el cuerpo técnico tiene el respaldo tanto del Comité Ejecutivo como de la Comisión de Selección. Sus explicaciones ya las dieron y esperamos levantar este barco en octubre, nadie dijo que sería fácil. Coito dio su informe a la Comisión de Selecciones y el respaldo al profesor es total”, comentó Mejía en conferencia de prensa.



Los miembros del Comité de Fenafuth han observado que aunque la afición esté en contra del proceso de Coito y los medios de Comunicación tengan dudas en su gestión, esperan que en octubre que juega dos partidos en casa sin margen de error ante Costa Rica y Jamaica, no se deben hacer cambios.

CARNET PARA INGRESAR AL OLÍMPICO

José Mejía también habló sobre la logística para los dos encuentros de octubre donde Honduras enfrentará a Costa Rica y Jamaica, donde se estudia pedir a los aficionados la boleta de vacunación contra el Covid-19 completa, pues es una de las medidas que hacen otras federaciones.



“Todo apunta a que el aficionado lleve su carnet de vacunación, pero es una decisión que se comunicará cuando se anuncien precios de boletería. Ahora no puedo confirmar, pero es una decisión que se tomará y se anunciará el día del lanzamiento de entradas al juego. En este momento no se ha tomado la decisión”, comentó Mejía.



Finalmente habló sobre los incidentes en el Olímpico, donde se vendió el 50% de la capacidad del inmueble, pero aceptaron que hubo algunas situaciones fuera de lo normal donde la afición ingresó por la fuerza y por eso fue que se vio el estadio prácticamente con un 80% de su aforo.



“Hubo cantidades de aficionados que intentaron entrar por la fuerza, ingresó gente no autorizada pero eso ya se está hablando y para el próximo juego habrá más controles de la Policía y Sinager. Esperemos se mantenga el 50% del aforo”, sentenció.