Estados Unidos finalista de la Copa Oro al ganar 1-0 a Qatar

AUSTIN, ESTADOS UNIDOS.- La selección de fútbol de Estados Unidos derrotó 1-0 a Qatar este jueves en Austin y se convirtió en finalista de la Copa Oro 2021 de la Concacaf.



El combinado anfitrión anotó por medio de Gyasi Zardes a los 86 minutos del partido disputado en el Q2 Stadium en Austin, Texas.

⚽??? GOAL! Gyasi Zardes is the hero of the day as the #USMNT goes 1-0 near the death! #GoldCup21 ? #ThisIsOurs pic.twitter.com/lAOYOiasvo — Gold Cup (@GoldCup) July 30, 2021

LEA TAMBIÉN: El defensa Dani Carvajal renueva con el Real Madrid hasta el 2025



Estados Unidos disputará el título de la Copa de Oro con el ganador de la segunda semifinal que disputarán México y Canadá en Houston esta misma noche.



En el primer tiempo, ambas selecciones realizaron infructuosos ataques, aunque Estados Unidos mostró mayor posesión del balón.



El capitán del conjunto catarí, Hassam Al Haydos, no pudo concretar un penal al minuto 61, luego que el árbitro costarricense Juan Gabriel Calderón decretó la falta con el apoyo del VAR.



Los estadounidenses, dirigidos por Gregg Berhalter, lograron en el segundo tiempo una mayor cosecha de ataques que les permitió casi al final del encuentro el gol, que les permite ir a otra final.



El árbitro Calderón dirigió el encuentro sin incidentes.

VEA: Pedro Troglio celebró su cumpleaños 56 en la pretemporada del Olimpia



Estados Unidos ocupa la vigésima posición en el ranking de selecciones nacionales de la FIFA, mientras que la eliminada Qatar, anfitriona del Mundial 2022, se sitúa en la casilla 58.



Estados Unidos vienen de superar a Jamaica (1-0) en los cuartos de final para acumular en el torneo cuatro victorias con nueve goles anotados y uno solo en contra.



México y Canadá, que superaron a Honduras (3-0) y Costa Rica (2-0), respectivamente, disputarán la otra semifinal.



En esta Copa Oro 2021, Estados Unidos finalizó como el mejor del Grupo B con nueve unidades, luego de vencer a Haití (1-0), Martinica (6-1) y Canadá (1-0), para terminar invicto esa fase. En cuartos de final superó a Jamaica (1-0).



La selección de las barras y las estrellas, que ganó las ediciones de 1991, 2002, 2005, 2007, 2013 y 2017, persigue su séptimo título en este torneo.



La meta es tomar revancha de la final perdida en 2019 a manos de México, la selección con más títulos en estos torneos con ocho trofeos, seguido por EEUU (6) y Canadá con uno (2000).



Estados Unidos participará a partir de septiembre en el octogonal premundialista de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), donde además se encuentran Canadá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Jamaica, México y Panamá.

ADEMÁS: Fabián Coito da negativo por covid-19 y se reporta listo para regresar a trabajar



Las ocho selecciones disputarán tres cupos directos asignados a la Concacaf. El cuarto deberá ir a la repesca con un rival por confirmar.