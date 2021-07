Deiby Flores sobre su fichaje con el Panetolikos FC: "Era la oferta que estaba en la mesa y tenía que aprovecharla"

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- Deiby Flores es historia en Olimpia y en plena concentración con la Selección Nacional de Honduras en Copa Oro ha tomado la decisión de marcharse al Panetolikos FC de la Liga de Grecia y en conferencia de prensa este jueves ha explicado por qué decidió elegir irse a este país.



"Estoy muy feliz con la oportunidad que me ha dado Dios, quiero aprovecharla al máximo y la razón por cual decidí Grecia es porque es Europa y quiero darme a conocer en Europa, luego Dios decidirá lo que toca para mí, al culminar con la selección hablaré más de lo que viene", ha dicho el volante de 25 años quien sumará su segunda experiencia en el extranjero, con 19 años tuvo la oportunidad de hacerlo sin éxito en el Vancouver Whitecaps.

Aunque muchos creían que Flores tiene la capacidad en una liga de mayor prestigio en Europa, el futbolista ha explicado que pese a tener varias opciones, únicamente tenía esta de forma concreta y no dudó.



"Esa decisión no la tomé solo, sino con mi familia y representante, lo más importante es aprovechar esta oportunidad, sigo diciendo que mi vida personal y profesional se la dejo a Dios y si me la ha dado toca hacerlo bien. Yo tenía varias opciones, pero la que estaba en mesa fue esa y la tomé", explicó Flores a quien le llegó esta posibilidad gracias al buen desempeño que tuvo en el juego que Honduras enfrentó a Grecia en marzo en Salónica.



Sin entrar en mayores detalles, el futbolista ha explicado que al finalizar la Copa Oro deberá viajar al país griego para someterse a los exámenes médicos y físicos para unirse al equipo con sede en la ciudad de Agrinio.



Flores ahora será dirigido por técnico Yannis Anastasiou, un exfutbolista griego de 48 años quien previamente ha estado en el Atromitos, Omonia, Kortrijk, Roda JC y Panathinaikos, este último uno de los clubes más grande de su país.

