Johnny Leverón: "Hay que estar listo para iniciar o ser una opción desde el banco"

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- La Selección de Honduras sufrió la baja de Ever Alvarado y Marcelo Pereira previo al debut en la Copa Oro y ahora se busca el mejor socio que puede acompañar a Maynor Figueroa en la zona defensiva.



Johnny Leverón es uno de los futbolistas que son una opción en la defensa de Honduras y se reporta listo en caso que lo requiera Fabián Coito.

"Venimos con mucha ilusión, ganas y una hambre de lograr cosas con la Selección. Estoy contento que han pasado muchos años, hemos podido estar aquí y lograr tener esa experiencia con los compañeros. Espero hacer un gran papel y lo que viene es parte de lo que se mostró en la Copa de Naciones y que los resultados nos acompañen"



Leverón es una de las opciones para suplir la baja de Marcelo Pereira y el propio defensor se muestra listo en caso que le toque ingresar.



"Primero esperar que todo solo sea un susto y no una gran preocupación. Luego hay que estar listo como nos ha tocado de iniciar o ser una opción desde el banco. Nos estamos empapando de toda la información del camino que debemos llevar en el partido y conocer al rival que es muy importante".



En lo que corresponde al conocimiento de Granada, primer rival de Honduras en la Copa Oro. "Los profes han analizado más que nosotros, ellos nos dan la información y nos hace un pequeño corte de los detalles que tiene el rival, pero si tenemos esa imagen de un rival que es fuerte físicamente, rápido, potente y hay que tenerle mucho respeto como a todos los rivales".



"Vamos a buscar la victoria y tal vez no con un resultado abultado porque lo que nos interesa es buscar un resultado en funcionamiento y los tres puntos, luego tomar el camino que queremos seguir y es el que el profe nos ha ido trazando"



En cuanto al apoyo del público que podrán tener en el BBVA Compass. "Esa vuelta al público, ese acercamiento que no hemos tenido durante mucho tiempo y esperamos poder darle esa alegría".



El defensor de Honduras considera que este duelo ante Granada es clave para poder dar una imagen de lo que puede representar la Bicolor en la presente Copa Oro.

"Es importante por la confianza, el primer juego, metes presión a los rivales y somos directos. Vamos a buscar la oportunidad de arrancar el torneo con mucha confianza y respeto a cada rival. Una victoria será fundamental".

No se ha planificado jugar de lateral

Pese a su polifuncionalidad en el Olimpia, el defensor ha dejado claro que en la Selección no se le ha planteado la opción de realizar dicha labor, pero no descarta estar listo en caso que lo requieran.



"Esa posibilidad siempre se mantiene latente y estaré preparado para ello, pero últimamente no hemos logrado tener esa platica, pero si se logra presentar esa oportunidad como lo he hecho en el club, yo estaré dispuesto".



Leverón está claro que Granada no será un rival fácil, luego que México empató con Trinidad y Estados Unidos la sufrió ante Haití.



"Son rivales de mucho respeto y en el cartel intentamos menospreciarlos porque no están en rumbo en la eliminatoria, no tiene una historia importante, pero ver los partidos eso te dicta que debes tener mucha precaución".

Sobre el sueño de cortar la mala racha de no ganar en el BBVA Compass: "Esperemos que sí, la idea es buscar el triunfo y al igual que en los partidos anteriores, nunca se ha buscado empatar o perder, son situaciones que se han presentado y esperamos romper esas cosas negativas".