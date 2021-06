Con gol 'inglés', Chile supera 1-0 a Bolivia en la Copa América

BRASILIA, BRASIL.- No habla español y apenas se está aprendiendo el Himno Nacional, pero Ben Brereton hizo feliz a Chile al anotar el gol de la victoria ante Bolivia por la Copa América.



El delantero nacido en Inglaterra marcó en el amanecer del partido por la Roja, que dominó ampliamente el primer tiempo y resistió apenas en el segundo para superar este viernes 1-0 a Bolivia, con lo cual lidera provisionalmente el Grupo A en la Copa América.



En su primer cotejo como titular, Brereton debutó también en las redes. El jugador del Blackburn Rovers, de 22 años y con pasado en las selecciones juveniles inglesas, se hizo del tiempo para amagar, dejar pasar a un defensor de largo y ajusticiar al arquero Carlos Lampe a los 10 minutos del duelo en la Arena Pantanal de Cuiabá.



“Para Ben era una ocasión importante pero también difícil, sus compañeros no hablan el idioma que él domina, tiene que hacer un gran esfuerzo por comprender… pero tuvo su oportunidad y la aprovechó. Hizo un gran trabajo”, resaltó el técnico de la selección chilena Martín Lasarte.



Chile llegó a cuatro puntos tras este triunfo y el empate que firmó en el comienzo de la semana frente a Argentina.



La Albiceleste podría alcanzarlo más tarde si vence a un Uruguay debutante en esta edición del torneo. Paraguay, que descansó en la fecha, tiene tres puntos.



Bolivia siguió en el sótano, sin sumar, en una Copa que le ha deparado más dolores de cabeza que festejos. En la jornada, CONMEBOL anunció una suspensión de un partido y una multa de 20,000 dólares contra Marcelo Martins, el goleador histórico de la Verde, por sus críticas al órgano rector del fútbol sudamericano.



Martins figura entre cinco jugadores bolivianos que han dado positivo de covid-19 en el marco del certamen.



Brereton, de padre inglés y madre chilena, se emocionó hasta las lágrimas a la hora del festejo. Su ingreso desde el inicio fue el único cambio dispuesto por Lasarte en relación con el once que igualó en su presentación ante Argentina.



Andrea Díaz, madre de Brereton, dijo en la semana a medios locales que el atacante se valía de aplicaciones en el teléfono para aprenderse el Himno Nacional. Su presencia pagó dividendos: fue el único chileno que consiguió vulnerar a Bolivia, en un primer tiempo en que la Roja fue una máquina de errar goles



En medio de las ausencias, Bolivia apostó a la labor defensiva en esa primera parte, con algún ataque ocasional cimentado en la habilidad individual de Erwin Saavedra.



Paradójicamente, fue tras una de esas primeras ofensivas cuando Chile montó una contra que le redituó el gol tempranero.



Arturo Vidal y Eduardo Vargas aportaron estupendos pases de primera intención en la jugada hasta abastecer a Brereton, quien ingresó en el área y descargó un derechazo para vencer a Lampe, quien luego se erigió como baluarte para evitar la goleada.



El guardameta del Always Ready tapó seis pelotas con destino de gol, incluido un tiro de Vargas a los 15 minutos y un par de disparos potentes de Jean Meneses, a los 4 y a los 17.



Al llegar el entretiempo, era difícil de creer que la diferencia fuera de un solo gol. Apenas diez días atrás, Chile perdonó en innumerables ocasiones y Bolivia se terminó llevando de Santiago un valioso 1-1 por las eliminatorias mundialistas.



Saavedra tuvo un par de buenas oportunidades para los dirigidos por el venezolano César Farías. Remató potente a los 34 y a los 55, para obligar a que Claudio Bravo hiciera gala de reflejos.



Chile cedió algo de iniciativa en el complemento, cuando retiró a Brereton, Vidal y Meneses. El “Rey Arturo” no disimuló su enojo al ser reemplazado por Tomás Alarcón a los 68.



“Fue un tiempo para cada uno. ¿Vidal? Lo vi cansado”, justificó Lasarte.



Bolivia dispuso de otra opción clara a los 79, cuando un remate de Diego Bejarano fue tapado por Mauricio Isla. Pero el equipo del altiplano sigue sin ganar un solo partido de la Copa América desde 1997, cuando fue anfitrión y derrotó a México en semifinales.



Bolivia realizó un total de siete cambios en relación al debut con derrota ante Paraguay, y quedó cerca de despedirse de Brasil.



“No perdimos el orden, supimos atacar, presionar alto. El gol fue de contraataque, nos agarraron abiertos, lo pagamos caro. Podemos dar más de lo que dimos hasta ahora”, afirmó Farías.



El árbitro español Jesús Gil Manzano invalidó un tanto de Vargas en los descuentos. Aun así, la Roja consiguió su primer triunfo en cuatro duelos bajo las órdenes del uruguayo Martín Lasarte, nombrado este año como reemplazo de Reinaldo Rueda, quien dejó el cargo para dirigir a su natal Colombia.



Los tres duelos anteriores de Chile con Lasarte se habían saldado con empate.



Manzano es el primer europeo en dirigir un partido en la Copa América. Actúa en calidad de invitado, como parte de una iniciativa para que los silbantes se desempeñen fuera de sus confederaciones de origen.



En su próximo compromiso, Chile enfrenta a Uruguay el lunes. Bolivia no reanuda actividad sino hasta el jueves, también frente a la Celeste.