PSG logra victoria junto a Pochettino, pero el Lyon sigue líder

PARÍS, FRANCIA.-El París SG (2º) de Mauricio Pochettino logró ante el Brest (3-0) la primera victoria del técnico argentino al frente del conjunto francés, mientras que el Lyon, que se valió de su empate a dos en Rennes (5º) para lograr el título honorífico de campeón en el ecuador de la Ligue 1.



Al igual que ante el Saint Etienne el miércoles (1-1), 'Poche' captó la atención más que sus estrellas sobre el césped. "De regreso a casa. Bienvenido capitán", le saludaron los ultras -en un Parque de los Príncipes sin público- con una pancarta que recordaba su paso como jugador entre 2001 y 2003.



Sin el lesionado Neymar, los goles del italiano Moise Kean de cabeza a pase de Ángel Di María (16), del argentino Mauro Icardi (81) y el español Pablo Sarabia (83) no reflejan sin embargo los problemas del PSG para controlar el partido ante el modesto Brest (11º).



Icardi, que regresaba de lesión, dio además el pase en el tercer gol.

- 'Satisfacción' -

Pochettino no podrá contar para la Supercopa de Francia el miércoles ante el Olympique de Marsella con el defensor alemán Thilo Kehrer, que dio positivo por covid-19 poco antes del partido de este sábado y deberá guardar aislamiento.



"Lo cierto es que hemos tenido pocos días para trabajar. Tuvimos partidos difíciles. La mayor satisfacción es el esfuerzo realizado por los jugadores y por todo el cuerpo técnico también, que han hecho un trabajo enorme en un momento difícil. La victoria es importante, es una satisfacción", se congratuló Pochettino, quien confesó que fueron "muchas emociones" las que sintió al regresar más de 17 años después al que fuera su estadio.



Pero el punto sumado por el líder Lyon (40 puntos) privó a los parisinos de proclamarse campeones de invierno. La última vez que el PSG no lideraba la tabla a estas alturas del campeonato, en 2017, el Mónaco acabó ganando el título.



En efecto, al término de la fecha 19 manda el conjunto lionés de Rudi Garcia, que no lideraba la Ligue 1 en su ecuador desde la temporada 2008-2009 (3º al final de aquel curso).

- Depay en forma -

El Lyon, que llegó a ir perdiendo 2-0, salvó los muebles con los goles del neerlandés Memphis Depay (79) y del belga Jason Denayer (82), a pase de un de nuevo estelar Depay.



"Demostramos que tenemos muchos recursos. Somos un club con una ambición enorme, que merece estar donde está", afirmó el arquero portugués del Lyon.



Los mismos 39 puntos que el PSG suma el Lille (3º), al que un solitario gol del turco Burak Yilmaz dio la victoria ante el colista Nimes.



"Me quedo con que tenemos 39 puntos después de 19 fechas, y eso es un buen recorrido", apuntó el técnico del Lille Christophe Galtier.



Y el Marsella (6º con dos partidos menos) no pasó del empate sin goles en la cancha del Dijon (18º). "Espero que esto no nos afecte mucho, pero efectivamente son dos puntos perdidos", lamentó el entrenador portugués del Marsella André Villas-Boas.

Destacan asimismo los dos goles de Boulaye Dia en la victoria del Reims ante el Saint-Etienne que permiten al delantero francés igualar al frente de la tabla de goleadores con Kylian Mbappé, ambos con 12, uno más que Depay.



Y la victoria de un Mónaco (5º) en clara línea ascendente ante el Angers (3-0), con el primer gol del chileno Guillermo Maripán.



"Vamos por el buen camino. Aún espero altos y bajos, porque el equipo es joven", indicó el técnico croata Niko Kovac.