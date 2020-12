El look de Antoine Griezmann provocó ola de memes en redes

BARCELONA, ESPAÑA.-Durante el duelo entre Barcelona y Real Sociedad, Antoine Griezmann llamó la atención de las personas por su peculiar peinado.



Y es que el delantero de origen francés llegó a la cancha usando dos trenzas pegadas al cráneo, conocidas como trenza francesa.



Esto no fue dejado de lado por los cibernautas quienes no dudaron en convertir el look del delantero del Barcelona en divertidos memes.

Su parecido con la pequeña Pipi Calzaslargas o la Chilindrina fue la primera impresión que se reflejó en los televidentes que siguieron las acciones del Blaugrana frente al conjunto de San Sebastián.



Este día el nombre de Antoine Griezmann fue tendencia por varias en las redes sociales no por la remontada del Barcelona (2-1), si no por su peculiar peinado.



¿A ti, qué te pareció?