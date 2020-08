México: Chivas despide a Tena tras pésimo inicio

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Luis Fernando Tena fue despedido el domingo como técnico de Chivas tras un mal comienzo del club en el torneo de Apertura, en el que no ha marcado goles en sus tres primeros partidos y apenas cosechó un punto.



El Guadalajara, que lleva cinco torneos consecutivos sin clasificarse a la liguilla por el título, comunicó el cese de Tenas al día siguiente de la derrota 1-0 como local ante Puebla. El resultado les dejó en el 16to puesto entre 18 equipos.

“Le agradecemos su profesionalismo mientras estuvo al mando de nuestro equipo”, dijo Chivas en un comunicado.



Chivas afronta partidos contra Ciudad Juárez y Atlético San Luis el miércoles y sábado, respectivamente.



“La directiva ha determinado que sea un cuerpo técnico institucional el responsable de preparar nuestros próximos encuentros en esta jornada doble”, dijo el club. “En el corto plazo se tomará la decisión de quién es el mejor director técnico posible para potenciar al plantel actual y llevar a Chivas a los niveles de competitividad que su historia demanda”.

Chivas ha tenido un comienzo difícil en el Apertura debido a varios contagios de coronavirus que han mermado al plantel. Fernando Beltrán, Alexis Vega, Oribe Peralta y Miguel Ángel Ponce, todos afectados por el virus, no jugaron ante Puebla. El propio Tena, de 62 años, padeció el covid-19 y no pudo estar en el banquillo en la primera fecha.



Técnico de la selección masculina que obtuvo la medalla olímpica de oro en los Juegos de Londres 2012, Tena tomó las riendas de Chivas durante el Apertura 2019. No lograron clasificarse a la liguilla de ese certamen. Habían repuntado algo en el Clausura 2020, pero el torneo fue cancelado cuando marchaban en la quinta plaza al cabo de 10 fechas.

